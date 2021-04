Deputat USR despre retragerea sprijinului pentru Cîțu: Nu este o răzbunare, ci o consecință

Decizia Alianței USR PLUS de retragere a sprijinului pentru Florin Cîțu nu este o răzbunare, ci o consecință, spune deputatul Bogdan Rodeanu: „Decizia de azi a premierului contrazice însăși esența pe care a fost construită alianța, aceea a respectului și încrederii reciproce”, scrie Mediafax.

„Demiterea de azi duce la lipsă de susținere. Ne retragem susținerea pe care i-o acordasem domnului Cîțu. Am decis, de la bun început, să luăm decizii împreună. Decizia de azi a premierului contrazice însăși esența pe care a fost construită alianța, aceea a respectului și încrederii reciproce. Nu este o răzbunare, ci o consecință: am fost surprinși de decizia dumnealui, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost luată fără consultarea Coaliției”, transmite deputatul USR PLUS Bogdan Rodeanu.

El apreciază că demiterea ministrului Sănătății a fost „o decizie unilaterală și imatură, care pune sub semnul întrebării capacitatea premierului de a conduce un guvern funcțional, în timp ce țara traversează o criză de sănătate fără precedent”.

„Aceasta nu a fost justificată, mai ales după discuția de luni din coaliție, când părea că totul a fost clarificat și au fost stabiliți pașii următori. Ordinul emis aseară de Vlad Voiculescu stabilește criterii clare pentru carantinarea localităților și aduce mai mult echilibru. Este continuarea misiunii pe care și-a asumat-o, la preluarea mandatului. Încă din prima zi, a început un proces de reforme și de transparentizare a sistemului, reforme pentru care s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul de prim-ministru”, adaugă parlamentarul USR PLUS.

El menționează câteva dintre reformele demarate de Vlad Voiculescu: transparența actului de guvernare, demararea procesului de depolitizare în sănătate, aducerea de profesioniști la casele de asigurări de sănătate prin concurs și demararea procedurilor necesare construcției de spitale noi.

„Decizia de a-l demite nu face decât să pună pe pauză (dacă nu chiar să anuleze total) reformele începute, de comun acord, acum 3 luni în urmă. Alianța USR PLUS dorește să facă parte, în continuare, din coaliția de guvernare. Dar dintr-o coaliție care nu dă înapoi, în momentul în care se lovește de câteva piedici. O coaliție care promite, și își și ține promisiunile făcute”, conchide Rodeanu.

Premierul Florin Cîțu i-a înaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a lui Vlad Voiculescu, iar șeful statului a semnat revocarea.

În replică, Alianța USR PLUS a anunțat că Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru și a cerut de urgență o ședință a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premier.