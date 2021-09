Deputat: USR PLUS a fost adultul din cameră în cele opt luni de guvernare

Deputatul Mihai Polițeanu spune că în ultimele opt luni de guvernare alături de PNL și UDMR, USR PLUS a fost „adultul din cameră”.

USR PLUS a anunțat că nu îl mai susține pe premier, după ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion. USR PLUS cere negocieri în coaliție, pentru desemnarea altui prim-ministru, în caz contrar, urmând să voteze o moțiune de cenzură.

Mihai Polițeanu consideră că partidul său ar trebui să aibă și varianta de a-și retrage pur și simplu miniștrii din Guvern.

„Noi nu putem merge mai departe cu premierul Florin Cîțu și în condițiile actuale de guvernare. Deci prima cerință este demisia premierului Florin Cîțu. Dacă nu, atunci evident, vom susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Aici, personal, am o opțiune și anume cred că ar trebui să fie pe masă și retragerea din Guvern a miniștrilor USR PLUS. Asta voi susține în Comitetul Politic de la începutul acestei luni, în care vom discuta situația de la guvernare”, a spus Polițieanu, la RFI.

Întrebat despre faptul că a fost a doua oară când este demis un ministru de la USR PLUS, după demiterea lui Vlad Voiculescu de la Sănătate, și situația s-a calmat ulterior, deputatul a răspuns: „Noi în astea opt luni de zile am preferat să ne comportăm ca adultul din cameră. Am încercat să temporizăm și să ignorăm toate semnalele venite dinspre PNL și UDMR, semnale care arătau o coaliție disfuncțională. De opt luni de zile, marile promisiuni de reformă din campanie au fost blocate fie în Guvern, fie în Parlament, de PNL și UDMR”.​

