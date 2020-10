Deputatul „Mitralieră”, despre obligativitatea purtării măștii: Nu este sănătoasă dacă este ținută nu știu câte ore, pentru că produce modificări cerebrale

Lucian Alecu

Cătălin Rădulescu, cunoscut drept „deputatul Mitralieră”, care a trecut de la PSD la Partidul Ecologist Român, spune că nu este adeptul obligativității purtării măștii de protecție, despre care spune că poate „produce modificări cerebrale”.

„Existenţa acestui virus e clară, este în toată lumea. Eu am teoria mea vizavi de cum trebuia prevenită această pandemie, inclusiv în România, sau cum o tratezi. Adică eu nu cred în obligativitatea măştii. Nu o să cred niciodată, indiferent cine mi-ar impune acest lucru. Am fost prin toată lumea asta şi am văzut şi înainte de pandemie oameni care purtau mască. Dar o făceau pentru a se proteja ei pe ei. (...) Pe de altă parte, de la început am spus că trebuiau făcute testări masive", a declarat Rădulescu într-o conferinţă la sediul Partidului Ecologist Român, formaţiune pentru care deschide lista candidaţilor la Camera Deputaţilor în circumscripţia Argeş.

De asemnea, acesta a adăugat că nu este de acord cu carantinarea oamenilor, „creându-le această psihoză de a sta într-un mediu închis, pentru că nu sunt animale”, iar „copiii nu pot face educație online pentru că trebuie să interacționeze”.

„Plus că masca, aşa cum am spus-o ca medic totdeauna, nu este sănătoasă dacă este ţinută nu ştiu câte ore, pentru că ea produce modificări cerebrale la un anumit moment. Cum poţi să accepţi tu, ca medic, să induci în populaţie un lucru care tu ştii că nu este sănătos? Deci, abordarea acestui guvern, cu complicitatea PSD-ului, a fost greşită. S-a dorit să se înspăimânte tot poporul, în loc să faci cum fac suedezii sau alte naţii care au înţeles altfel - să protejeze poporul, să-l lase să funcţioneze, să fie liber", a susținut Rădulescu.

Mai multă, „deputatul Mitralieră” a afirmat că se poziționează și împotriva vaccinării obligatorii.

Deputatul Rădulescu a fost amendat în luna iulie pentru că a refuzat să poarte mască într-o benzinărie. Polițiștii au prezicat la acel moment, prin intermediul unui comunicat de presă, că în momentul în care i s-a cerut să poarte masca, Rădulescu i-a jignit.

„Eu nu vreau să mai port masca deloc, pentru că i-am văzut și pe șefii de stat la Bruxelles fără mască și în Guvern fără mască, iar președintele Trump, pe care eu îl respect și îl apreciez a spus că nu trebuie obligat nimeni prin lege să poarte mască. Din momentul astă o să fac ce spune președintele Trump”, a spus la acel moment deputatul „Mitralieră”, la Digi 24.