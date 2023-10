Fritz: Guvernul pregătește un jaf al bugetelor locale.Este un asalt fără precedent la banii orașelor

„Guvernul pregătește un jaf al banilor timișorenilor și al altor bugete locale din România. Prin această ordonanță vrea să ne forțeze să nu mai putem cheltui bani de la bugetul local, pentru a rămâne cu un excedent la finalul anului. Acel excedent, cel mai probabil, prin fondul de rezervă va ajunge în bugetul statului de unde îl vor distribui discreționar pentru a acoperi alte găuri din bugetul de stat. Este un asalt fără precedent la banii orașelor din România și fac un apel la toți primarii să se opună acestei măsuri. Mă adresez și parlamentarilor să corecteze această ordonanță în Parlament”, a spus Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei spune că efectele acestei OUG sunt catastrofale pentru orașele României pe termen mediu și lung.

„Ce nu înțelege Guvernul, sau poate înțelege dar nu îi pasă, este că dacă oprim acum toate investițiile făcute din bugetul local este ca o bombă cu ceas pentru absorbția fondurilor europene în România în anii ce vin. Dacă nu putem acum să pornim anumite studii de fezabilitate sau proiecte tehnice pe care să le licităm și să le finalizăm în următoarele 6-9 luni, anul viitor nu vom avem ce proiecte să depunem pentru atragerea de fonduri europene. Asta va însemna că toată România va întârzia pentru următorul ciclu de finanțare a fondurilor europene. Iar aceste întârzieri se văd zilnic în viața fiecărui român, prin infrastructură proastă, școli și spitale din secolul trecut sau insuficient spațiu verde”, a mai declarat Dominic Fritz.

El atrage atenția că noul act normativ va avea un impact devastator asupra investițiilor imediate planificate de Primăria Timișoara.

„Ce înseamnă pentru noi în Timișoara? Înseamnă că nu mai putem încheia contracte noi nici măcar pentru partea de investiții. De exemplu, nu mai putem să semnăm contractul cu câștigătorul concursului internațional de arhitectură pentru Piața Victoriei sau să achiziționăm servicii de reparații pentru Sinagoga din Fabric care se va prăbuși în această iarnă dacă nu o punem în siguranță. Dar ne blochează și o serie de alte proiecte pe care trebuie să le începem acum ca să putem aplica pentru fonduri europene anul viitor”, a conchis primarul USR al Timișoarei.

„Aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergență. Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economii. De aceea, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul”, a spus premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern în care a fost adoptată ordonanța.

(sursa: Mediafax)