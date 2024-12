Ciucu: PSD nu și-a dorit niciodată USR la masă

„Tot acest ping-pong între PSD și USR mi se pare dezagreabil. Și vreau să vă spun puțin care a fost dinamica, ca să se înțeleagă oamenii de ce s-a ajuns aici. Mi-am adus aminte că, imediat după ce domnul Ilie Bolojan a venit la București și a preluat concederea PNL, primul gând al dânsului a fost să-i asigure candidatului pro-european sprijinul necondiționat. Și PNL a votat acest lucru, pentru că era singurul gest matur pe care îl puteam face în acel moment. Mai mult, a strâns o coaliție, domnia sa, pentru susținea candidatului pro-european, Elena Lasconi”, a spus Ciprian Ciucu, miercuri seara, la Euronews.

El a mai spus că Bolojan i-ar fi adus la aceeași masă pe cei de la PSD, UDMR și minoritățile, „care împreună au venit cu o rezoluție de susținerea candidatului pro-european. Asta s-a întâmplat, este factual. PSD, că câr, că mâr, de voie, de nevoie au venit la masă, dar nu cu inima deschisă. Și au făcut și acel gest care mi s-a părut matur. Nu din convingere, ci din responsabilitate, aș putea să spun”.

„Jocul s-a resetat. Și informațiile pe care noi le aveam, și cred că nu știu, numai cei de la USR poate nu le aveau, era că doamna Elena Lasconi ar fi avut șanse mari să piardă”, a mai spus Ciucu, adăugând: „Și atunci am zis mai departe, ce facem? Stăm împreună la masă, căutăm un candidat comun și-l profilăm astfel încât să aibă șanse reale să câștige alegerile, sau nu”.

Potrivit lui, „PSD nu și-a dorit niciodată pe USR la masă, să facă parte din coaliția de guvernare, iar USR se întreba și ne întreba și pe noi, băi, dar chiar aveți nevoie de noi? Băi, de ce nu faceți singuri coaliția? Pentru că aveți voturile. Și USR nu și-a dorit cu adevărat să rămână la masă a negocierilor. Și de aici, tot ce vedeți în aceste zile, acesta este purul adevăr”.

Ciprian Ciucu a mai spus că PNL și-a dorit ca USR să rămână la masă, „pentru că am zis că avem o coaliție mai stabilă și putem să ne apucăm și de niște reforme și să dăm semnalul oamenilor că am înțeles mesajul. Mesajul fiind rezultatul prost la alegeri pe care l-am avut. Ăsta este mesajul. Și am zis ok, cu USR ne simțim mai confortabil (...) Și da, PNL și-a dorit ca USR să facă parte din guvernare. Adică și pe PSD să facem cu ei o coaliție pro-europeană și pe USR să-i avem la masă”.

„Și acum înțeleg calculul USR, pentru că e mai bine să fie în opoziție. Ei voiau ca să evite acea imagine cum că fug de răspundere și de guvernare”, a mai declarat liberalul, sugerând că USR a avut nevoie de un pretext pe care „l-a prezentat foarte bine în această seară”.

(sursa: Mediafax)