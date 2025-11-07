Băsescu, despre dosarele din ultimele zile: Lucrurile par scăpate de sub control

Fostul șef de stat a fost întrebat vineri, la B1TV, despre cazul lui Marius Isăilă, fost senator PSD, care a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. A promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii.

„În mod categoric, este un interes pentru contractele posibile în viitorul apropiat de la Ministerul Apărării și, în mod cert, sunt destui care se oferă să facă, așa-numitul lobby pe bani, adică să dea spăgi la demnitari. Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viață în relația administrației cu comunitatea de afaceri. Se pare că este modalitatea în care se obțin contractele, pentru că s-a întâmplat cu o frecvență prea mare”, a spus Traian Băsescu.

El susține că „lucrurile par scăpate de sub control”.

„Unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane șpagă. Eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării. Lucrurile par scăpate de sub control, dacă vreți să fiu foarte sincer. Și foarte mulți oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupția la un nivel inimaginabil. Dar uite că se probează”, a adăugat Băsescu.

(sursa: Mediafax)