De 27 de zile, Executivul funcționează într-o altă compoziție politică decât cea aprobată, prin vot, de Parlamentul României

Din 7 august, de când președintele Nicușor Dan a luat act de încetarea mandatului de vicepremier fără portofoliu a apoliticului Dragoș Anastasiu, această funcție este ocupată, interimar, de premierul Ilie Bolojan. Acesta din urmă nu este însă un membru apolitic al Guvernului, fapt ce conduce la modificarea compoziției politice a Executivului față de cea aprobată de Parlament la momentul acordării votului de încredere. Situația persistă de 27 de zile, iar termenul până la care trebuie să fie numit un alt vicepremier fără portofoliu, dar tot apolitic, expiră peste alte 18 zile. În caz contrar, Guvernul are nevoie de un nou vot de încredere al Legislativului.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de viceprim-ministru fără portofoliu în data de 27 iulie 2025. Abia la data de 7 august 2025, președintele României, Nicușor Dan, a emis Decretul nr. 891.2025, prin care a luat act de demisia lui Dragoș Anastasiu, viceprim-ministru, și a constatat încetarea funcției de membru al guvernului.

Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului, la articolul 9, prevede că dacă prim-ministrul sau oricare dintre membrii guvernului demisionează din funcție, președintele României va desemna un alt membru al guvernului (în cazul miniștrilor sau al viceprim-miniștrilor), la propunerea primului ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Înăuntrul acestui termen de 45 de zile, premierul este obligat să inițieze procedurile prevăzute pentru numirea unui alt membru al Guvernului.

Pe de altă parte, articolul 85 alineatul 3 din Constituție statuează faptul că dacă, prin propunerea de remaniere, se schimbă structura sau compoziția politică a guvernului, președintele României va putea revoca și numi, la propunerea premierului, pe unii membri ai guvernului numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului ministru.

Nu există vicepremier apolitic în acest moment

La momentul prezentării în fața Parlamentului României, pentru a primi votul de învestitură, Guvernul Ilie Bolojan avea o anumită compoziție politică. Executivul este, oficial, compus din PSD, PNL, USR și UDMR, este condus de un premier politic și de cinci vicepremieri, dintre care patru sunt politici, în timp ce a cincea funcție de vicepremier este alocată unui membru fără apartenență politică, adică exact funcția ocupată, până la demisie, de Dragoș Anastasiu.

După oficializarea demisiei lui Anastasiu, prerogativele sale au fost preluate, interimar, chiar de premierul Ilie Bolojan. Acesta însă nu este un membru apolitic al Guvernului, ci unul cât se poate de politic, fiind președintele Partidului Național Liberal, astfel încât, pe perioada interimatului de 45 de zile, nu este respectată compoziția politică a Guvernului, așa cum a fost ea aprobată de Parlamentul României.

Astăzi, se împlinesc 27 de zile de la momentul în care premierul Bolojan a preluat, interimar, mandatul lui Dragoș Anastasiu, aflându-se, astfel, în interiorul intervalului prevăzut atât de legea de organizare și funcționare a Guvernului și de Constituția României, precum și de articolul 60 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Proceduri obligatorii

În aceste condiții, termenul de 45 de zile până la care Ilie Bolojan trebuie să propună președintelui României un nou vicepremier apolitic fără portofoliu expiră la data de 20 septembrie 2025. Dacă, totuși, nu o va face sau dacă dorește să numească un vicepremier politic, atunci, tot până la data de 20 septembrie 2025, Ilie Bolojan trebuie să ceară un vot de încredere din partea Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului României. Fără parcurgerea acestei etape, președintele României nu poate numi un nou membru al Guvernului.

Dacă această procedură nu este îndeplinită până la data de 20 septembrie 2025, atunci Guvernul capătă oficial o nouă structură și o nouă compoziție politică, alta decât cea aprobată de Parlament, ceea ce presupune automat că actualul Executiv nu mai respectă votul de învestitură de la momentul numirii și că va fi necesar, în premieră în România postdecembristă, să revină în fața Legislativului, pentru a primi un nou vot de încredere.

Conform unor surse politice, Ilie Bolojan ar fi luat în calcul, la momentul transmiteri cererii de demisie a lui Dragoș Anastasiu către președintele Nicușor Dan, să îl propună pe actualul șef al Cancelariei sale, Mihai Jurca, ex-city manager al Oradei, mâna dreaptă a actualului premier.

Anastasiu, „umbra” lui Bolojan la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria

Este, de asemenea, de luat în calcul, în continuare, și influența pe care Dragoș Anastasiu o poate avea asupra premierului Ilie Bolojan, chiar dacă nu mai este, oficial, membru al Guvernului. Premierul este cel care l-a numit pe Anastasiu consilier onorific la Administrația Prezidențială, în interimatul de președinte al României, cât și cel care l-a impus pe același Dragoș Anastasiu ca vicepremier în guvernul pe care Bolojan îl conduce.

Relația dintre Ilie Bolojan și Dragoș Anastasiu este una mai veche, din timpul administrației actualului premier la Oradea, relație din care nu au lipsit nici contractele cu statul. „Jurnalul” a dezvăluit că partenera de viață a fostului vicepremier, cunoscuta membră PNL Hildegard Helene Brandl, patronează o companie de arhitectură abonată la contracte cu autoritățile publice locale pe bandă rulantă. Valoarea acestor contracte se ridică, numai în perioada 2018 - 2025, la fabuloasa sumă de 140.084.890,07 lei cu TVA inclusă.

În baza de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) există date conform cărora de la Primăria Municipiului Oradea, pe vremea când instituția era condusă chiar de actualul premier Ilie Bolojan, firma partenerei de viață a lui Dragoș Anastasiu a primit șase contracte în valoare de 1.335.691 de lei fără TVA.

Mandat finalizat prematur, după dezvăluirea „șpăgii de supraviețuire”

Reamintim că omul de afaceri Dragoș Anastasiu și-a prezentat public intenția de a demisiona din Guvern după ce, la finalul lunii iulie, în spațiul public au apărut pasaje dintr-o sentință de condamnare pronunțată de Tribunalul București, în dosarul în care fosta inspectoare a ANAF Angela Burlacu a primit 5 ani și 2 luni de pușcărie. Anastasiu a recunoscut în fața instanței că, timp de opt ani, firma sa a plătit o șpagă mascată, sub forma unui contract de consultanță încheiată cu compania controlată de fiul acelei inspectoare, câte 2.000 de euro pe lună. Asta, deoarece societatea lui Anastasiu avea un dosar în lucru la ANAF și dorea închiderea lui.

Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor denunțător al DNA în acest dosar, fapt confirmat oficial de procurori, dar negat cu vehemență de vicepremierul demisionat. Calitatea de martor-denunțător a compărut după cei opt ani de mituire a funcționarei ANAF, faptă ce intră sub incidența prevederilor Codului penal inclusiv pentru plătitorul acestei mite, dar care operează o clauză de neurmărire penală în cazul în care aceste denunțuri sunt făcute înainte ca organul de urmărire penală să ia cunoștință, prin alte metode, de situația infracțională descrisă.

La momentul prezentării demisiei din Executiv, Dragoș Anastasiu a catalogat aceste plăți făcute de compania sa drept „șpagă de supraviețuire”.