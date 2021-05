După un an de restricții, mergem înainte, pe principiul „înainte era mai bine”. Deși este rău

Autoritățile, prin vocea triumfalistă a președintelui României, Klaus Iohannis, sunt experte în comunicare, când este vorba despre ridicarea restricțiilor. O fac, practic, anual. Anul trecut, în mai, președintele României ne anunța impunerea obligativității măștii în spațiile publice închise. Anul acesta, tot în mai, același președinte ne-a anunțat că se ridică obligativitatea purtării măștii. Dar în spațiile deschise. Tot anul trecut, la ridicarea stării de urgență, șeful statului anunța românii că au voie să circule oricând, oriunde, fără să dea declarații scrise justificatoare. Anul acesta, în mai, președintele ne-a anunțat că avem voie să circulăm și noaptea fără declarație scrisă. Se poate, observa, așadar, cum, frumos împachetat, un discurs poate imprima senzația că, după un an de restricții, lucrurile sunt mai bune, din punctul de vedere al libertăților civile, decât în luna mai a lui 2020. Când, de fapt, ne-am întors exact în acel punct.

În 22 aprilie 2020, președintele Klaus Iohannis apărea, pentru prima dată la televizor, cu o mască de protecție pe față, declarând: „Dragi români, așa vom arăta după 15 mai în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun”. Tot atunci, Iohannis ținea să atragă atenția asupra faptului că „am decis astăzi că, după data de 15 mai, toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun. Această măsură nu este limitată în timp și vom putea să renunțăm la purtarea măștii poate la anul, atunci când această pandemie va fi sub control și nu mai există riscul infectării”.

După un an, șeful statului ieșea, pe data de 13 mai 2021, să anunțe noi măsuri de relaxare. Printre care faptul că „din 15 mai se elimină portul măștii în exterior, cu câteva excepții, desigur. Rămân excepțiile din exterior unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi piețele, târgurile sau stațiile de transport public, fiindcă în mijloacele de transport public masca va rămâne obligatorie, cum va rămâne masca obligatorie în spațiile din interior. Deci, prima măsură, în aer liber se renunță la această mască”. Atât teoretic, cât și faptic, cele două declarații „de relaxare” se referă la același lucru, măsurile anunțate fiind identice. Anul trecut am fost anunțați că avem obligația să purtăm masca în spațiile închise, iar anul acesta am fost încunoștințați că măsura de anul trecut nu se ridică.

Avem voie să circulăm noaptea. La debutul stării de alertă nu ne era interzis acest lucru

Un alt exemplu edificator cu privire la faptul că, dacă se împăturește profesionist o declarație, o măsură de restricție poate să fie percepută ca una de relaxare, este un alt paragraf din discursul președintelui Iohannis, din aprilie 2020, coroborat cu ceea ce a precizat în luna mai a anului curent. Acum un an și o lună, șeful statului spunea că „o a doua măsură pe care am decis-o este una care cu siguranță va bucura pe foarte mulți români. După data de 15 mai, deci după ce se epuizează actuala stare de urgență, vom renunța la restrângerile care privesc persoane. Deci, nu vom prelungi restricțiile de deplasări individuale. Sau, invers spus, vom putea să ne deplasăm în spații publice fără să trebuiască să declarăm în prealabil unde mergem și de ce mergem. Este vorba despre libertatea de mișcare individual”.

Pe data de 13 mai 2021, același Iohannis preciza: „A doua măsură care intră imediat în vigoare este eliminarea restricțiilor de circulație noaptea”. Din nou, practic, ne-am întors de unde am plecat.

12 luni de stare de urgență mascată. Cu pauză pentru alegeri

De la ridicarea stării de urgență, lucrurile, din punctul de vedere al măsurilor restrictive, s-au dovedit a fi mult mai dure decât în cele două luni în care au funcționat decretele prezidențiale. Spre exemplu, „relaxarea” din 15 mai 2020 nu făcea referire la programul de lucru al magazinelor, pentru simplul motiv că acesta nu a fost redus. Pe 13 mai 2021 însă, Klaus Iohannis vorbea, în discursul despre relaxare, că „acum vedem că pandemia s-a redus un pic, parcă putem să respirăm un pic mai ușurați, dar, în același timp, dragi români, trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post-pandemică”. Motiv pentru care, din 15 mai 2021, autoritățile au decis că „se elimină orice restricții asupra programului agenților comerciali. Deci, magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut”.

Episoade relevante cu privire la modul în care, deși nu ne aflam în stare de urgență, autoritățile au luat măsuri mai dure, au avut loc cu o lună înainte de alegerile parlamentare de anul trecut. Prezent la ședința de Guvern, pe data de 5 noiembrie 2020, Klaus Iohannis anunța: „Magazinele trebuie să fie închise seara cel târziu la ora 21.00. Circulația pe timpul nopții trebuie restricționată. Petrecerile – și cele publice, și cele private – trebuie interzise. Târgurile și piețele trebuie închise”.

Pe data de 2 decembrie, cu patru zile înaintea scrutinului parlamentar, președintele ieșea public să anunțe: „Am discutat aceste chestiuni cu experții, cu specialiștii, și am decis ca, de la sfârșitul acestei săptămâni, să fie redeschise piețele. Asta este, cu siguranță, o veste bună și pentru producătorii care vor să vândă în piețe, dar și pentru românii care vor să-și facă provizii din timp pentru sărbătorile de iarnă”.

Iohannis, anunțuri de relaxare pentru 15 mai 2020:

Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun

Vom purta masca în interior cel mai probabil până la anul

Putem să circulăm oriunde, oricând, fără să prezentăm declarație scrisă

Iohannis, anunțuri de relaxare pentru 15 mai 2021: