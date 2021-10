Echipa Barna câștigă alegerile pentru Biroul Național al USR PLUS

Foto Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

Din componența Biroului Politic al USR PLUS fac parte, urmare a alegerilor de sâmbătă, 14 membri ai echipei „USRPLUS la Guvernare 2024” (Dan Barna), opt din partea listei „Uniți Reușim” (Dacian Cioloș) și doi din partea echipei „Împreună USRPLUS - Curaj pentru România”

„Ca vicepreședinți au fost aleși Cătălin Drulă, care a obținut cel mai mare număr de voturi, Vlad Voiculescu, Dan (Barna - n.r.), Ionuț Moșteanu, Anca Dragu, Allen Coliban și Claudiu Năsui”, au precizat pentru MEDIAFAX surse din USR PLUS.

Lista lui Dan Barna a obținut 13.643 de voturi , cea a lui Dacian Cioloș 8.001 voturi, în timp ce cea de-a treia listă a primit 2.110 voturi.

Biroul Politic al USR PLUS va avea următoarea componență:

Drulă Cătălin - USR PLUS la guvernare 2024 - Vicepreședinte

Vlad Vasile Voiculescu - Uniți, Reușim!- Vicepreședinte

Barna Dan-Ilie -USR PLUS la guvernare 2024- Vicepreședinte

Moșteanu Liviu-Ionuț -USR PLUS la guvernare 2024- Vicepreședinte

Anca Dana Dragu -Uniți, Reușim!- Vicepreședinte

Allen Coliban -#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România- Vicepreședinte

Năsui Claudiu Iulius Gavril -USR PLUS la guvernare 2024- Vicepreședinte

Dragoş Ioan Tudorache -Uniți, Reușim!- Membru BN

Ghinea Cristian -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Botoș Vlad Marius -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Andrei Răzvan Lupu -Uniți, Reușim!- Membru BN

Ion Stelian-Cristian -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Dacian Julien Ciolos -Uniți, Reușim!- Membru BN

Prună Cristina-Mădălina -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Oana Silvia Ţoiu -Uniți, Reușim!- Membru BN

Dehelean Silviu -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Cătălin Teniță -#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România- Membru BN

Mihaiu Radu Nicolae -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Ioana Mihăila -Uniți, Reușim!- Membru BN

Mălureanu Liviu -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Miruța Radu-Dinel -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN

Dragoş Nicolae Pîslaru -Uniți, Reușim!- Membru BN

Panait Radu -USR PLUS la guvernare 2024- Membru BN.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scrutin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte. Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.