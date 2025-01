Lasconi, la o lună de la anularea alegerilor: România nu este o moșie pe care ei sunt vătafi

„Acum fix o lună, alegerile prezidențiale din România erau anulate. Nici astăzi nu știm exact de ce! Decizia CCR de acum o lună ne-a împărțit în două tabere: unii care au răsuflat ușurat și spun că era singura soluție pentru a păzi democrația și noi, ceilalți, cei care au atras atenția că am avut de-a face cu un gest brutal, contrar democrației și care poate avea efecte majore pe termen lung. Dar, indiferent de ce credem despre decizia CCR, TOȚI suntem de acord cu un lucru: statul român ne datorează răspunsuri și nu le-a dat nici după o lună. Avem nevoie să știm DE CE au fost anulate alegerile. Dacă s-a întâmplat ceva atât de grav încât a fost anulat un scrutin prezidențial, cum de nimeni nu e vinovat cu nimic? Cum de nu avem responsabili pentru asta? Klaus Iohannis și cei de la vârful statului român ne datorează explicații”, spune, luni, Lasconi, pe Facebook.

Aceasta reclamă că nu există fixat un calendar pentru alegeri.

„Mă întreb de ce, în condițiile în care de fiecare dată când am stat față în față cu Marcel Ciolacu și cu Ilie Bolojan, au spus răspicat că aceste alegeri sunt o prioritate pentru România. Mi-au cerut mie să mă retrag din această cursă. Asta a fost, de fapt, prioritatea lor! Am spus-o și o repet: nu a fost și nu este despre mine. Este despre noi toți! Democrația este fragilă și trebuie apărată în fiecare zi. Orice derapaj are consecințe. La o lună de la anularea alegerilor, nu putem sta cu ochii închiși! Le cer celor care și-au asumat această decizie fără precedent să iasă și să ne explice tuturor ce joc au făcut. Să explice, să ne ceară scuze și să plece. România nu este o moșie pe care ei sunt vătafi! România este un stat democratic, în care cetățenii merită respect!”, mai spune Lasoni.

(sursa: Mediafax)