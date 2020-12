Eugen Tomac și-a anunțat de la șefia PMP. „Îmi asum acest rezultat care ne nemulţumeşte”

Liderul Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, și-a anunțat demisia de la conducerea formațiunii politice după ce s-a ratat intrarea în Parlament. Din datele parțiale furnizate de Biroul Electoral Central, Partidul Mișcarea Populară nu a reușit să treacă pragul electoral pentru intrarea în Parlamentul României.

"Am avut în această dimineaţă o şedinţă lungă cu colegii mei din PMP. Pentru că sunt conştient că cu toţii ne doream mai mult, cu toţii aşteptam un rezultat mult mai bun, am luat decizia de a-i informa pe colegii că îmi asum acest rezultat care ne nemulţumeşte. În politică trebuie să priveşti viaţa în ochi exact aşa cum este şi să îţi asumi. Prin urmare, pentru că îmi asum rezultatul, mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al PMP. Este o chestiune care trebuie făcută, pentru că PMP este un partid care nu a greşit cu nimic în activitatea parlamentară, un partid viu, cu un suflu pe care ni l-a lăsat moştenire preşedintele Traian Băsescu, cu oameni luptători. Rămân alături de PMP, dar în calitate de om care şi-a asumat această campanie, consider că este absolut just şi corect să fac acest gest", a declarat Eugen Tomac.

După numărarea voturilor din peste 99,03% din secții, Partidul Mișcarea Populară are, potrivit BEC, 4,78% la Camera Deputaților și 4,90% la Senat.

Rezultate Alegeri Parlamentare 2020

Camera Deputaţilor:

* PSD - (1.699.884 voturi) - 29,24%

* PNL - (1.463.147 voturi) - 25,17%

* USR PLUS - (874.530 voturi) - 15,04%

* AUR - (522.683 voturi) - 8,99%

* UDMR - (338.207 voturi) - 5,82%

----------------------------------------------------

* PMP - (277.932 voturi) - 4,78%

* Pro România - (239.605 voturi) - 4,12%

* PER - (64.601 voturi) - 1,11%

* PPU-SL - (59.320) - 1,02%

* PRM - (32.596 voturi) - 0,56%

Senat

* PSD - (1.727.942 voturi) - 29,64%

* PNL - (1.492.072 voturi) - 25,59%

* USR PLUS - (906.680 voturi) - 15,55%

* AUR - (529.744 voturi) - 9,09%

* UDMR - (347.545 voturi) - 5,96%

----------------------------------------------------

* PMP - (285.578 voturi) - 4,90%

* Pro România - (242.715 voturi) - 4,16%

* PER - (77.572 voturi) - 1,33%

* PPU-SL - (70.428) - 1,21%

* PRM - (38.427 voturi) - 0,66%.