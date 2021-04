Eurodeputat USR PLUS, dezamăgit de PNL: Avem și noi nemulțumiri dar discutăm matur, în coaliție

sursa: facebook

Eurodeputatul USR PLUS, Dragoș Tudorache, spune că este „dezamăgitor” comportamentul PNL și că au i colegii lui de partid nemulțumiri față de miniștrii liberali, dar acestea sunt discutate matur, în coaliție.

Eurodeputatul USR PLUS Dragoș Tudorache a declarat la RFI că Vlad Voiculescu are de departe cel mai dificil mandat din Guvern.

Reacția sa vine după ședința de luni a coaliției, unde nemulțumirile unor lideri ai PNL față de ministrul Sănătății au fost pentru moment temperate. Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că liberalii privesc „extrem de îngrijorați la modul în care este gestionat Ministerul Sănătății”.

Dragoș Tudorache critică atitudinea unor lideri ai PNL față de Vlad Voiculescu.

„Afirmația domnului Orban a fost făcută după o ședință nu simplă, nu ușoară a coaliției ieri (luni - n.r.) și după acele nemulțumiri exprimate de unii membri liberali în spațiul public, fie pe Facebook, fie pe la studiourile de televiziune, în ultimele zile, un comportament pe care eu îl găsesc dezamăgitor, pentru că suntem într-o coaliție, în care am decis că investim cu toții cu bună credință. Vlad Voiculescu are de departe cel mai dificil mandat în acest Guvern”.

Eurodeputatul spune că și USR PLUS are nemulțumiri față de unii miniștri ai PNL.

„Nemulțumiri avem și noi la USR PLUS pentru performanța unor miniștri PNL. Nu le exprimăm nici pe Facebook, nici în studiourile de televiziune, discutăm matur în alianță, în coaliție, pentru că mie așa mi se pare firesc să facem (...). Avem și noi nemulțumirile noastre, de încetineala cu care facem depolitizarea instituțiilor publice în deconcentrate, am spus asta de la începutul mandatului, e un lucru important, ne-am asumat politic. Suntem trei luni și jumătate mai târziu, nici măcar nu am început și nu am început pentru că se tărăgănează deciziile în coaliție. Deci sunt lucruri care ne nemulțumesc și pe noi, dar noi alegem să le discutăm matur, responsabil, în coaliție și mă aștept ca și partenerii noștri să facă același lucru”.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu are o problemă de comunicare, Dragoș Tudorache a răspuns: „Eu cred că domnul Voiculescu, la fel ca mai toți miniștrii și Guvernul în ansamblul său, cred că trebuie să comunice mai bine (...). E greu să găsești echilibrul dintre cât de multă comunicare faci și cât de mult te concentrezi pe ce ai de făcut. Cel puțin la început, în primele luni, încă îți cauți oamenii cu care să poți să lucrezi, în care să investești încredere, mai ales în ceea ce privește comunicarea, pentru că ea e expresia cea mai evidentă față de electorat a ceea ce faci și eu cred că da, Vlad Voiculescu trebuie să comunice mai mult, mai bine, trebuie să-și găsească oameni care să-l sprijine în acest demers, pentru că nu poate fi în același timp la cârma ministerului, în mijlocul unei asemenea crize și să facă și comunicare în studiourile de televiziune sau în conferințe de presă”.​