Facilități fiscale pentru proprietarii care își reabilitează locuințele, doar cu voie de la primar

Parlamentarii USR PLUS au inițiat un proiect de lege prin care vor să fie acordate reduceri la impozitul pe clădiri sau chiar eliminarea acestuia. De această facilitate ar urma să beneficieze proprietarii care au realizat, pe cheltuială proprie, lucrări de investiții pentru utilizarea sistemelor de încălzire și de producere de energie electrică regenerabilă prin: instalarea de panouri solare, pompe de căldură sau izolare termică a clădirilor cu materiale ecologice. Chiar dacă acest proiect va trece de votul Parlamentului și va deveni lege după promulgarea sa de către președintele Iohannis, aplicarea va rămâne sub semnul întrebării.

Viitoarea lege nu va avea un regim de aplicabilitate obligatoriu, așa cum ar fi normal pentru o lege, ci va rămâne la latitudinea consiliilor locale, deoarece facilitățile financiare acordate vor fi suportate din bugetul fiecărei localități. Astfel, consiliile locale vor stabili cuantumul scutirilor sau dacă le acordă, în baza bugetului pe care îl au la dispoziție și în baza planificării bugetare pe care o fac la nivel local, se arată în proiectul inițiat de parlamentarii USR PLUS.

Impact bugetar modic

Potrivit estimărilor făcute de inițiatori, impactul bugetar va fi mic: la o reducere de 30% acordată pe o perioadă de 5 ani proprietarilor care construiesc/renovează locuințe „verzi”, impactul bugetar pentru bugetul local poate fi cuprins între 60 lei - 600 lei/an, ceea ce va însemna între 300 lei și 3.000 lei pe 5 ani pentru fiecare proprietar care va beneficia de această facilitate. Mai departe, la o Unitate Administrativ-Teritorială (UAT) cu 3.000 de locuitori, din care 10% își construiesc/renovează casele conform acestor reguli și la costurile expuse mai sus, impactul bugetar va fi între 18.000 - 180.000 lei pe an și între 90.000 - 900.000 lei pe 5 ani. Consiliile locale pot decide să acorde scutiri mai mici sau mai mari, pe alte perioade de timp (mai mult sau mai puțin de 5 ani), iar numărul total de beneficiari poate varia. „Acest calcul are titlu orientativ și nu obligă în niciun fel autoritățile publice locale”, mai arată aceștia.

Să ne facem că facem și noi ceva

Cam așa ar putea fi catalogat proiectul parlamentarilor USR PLUS. Cu o lege a cărei aplicabilitate va fi facultativă, este greu de crezut că primarii se vor înghesui să o aplice. Să luăm, de exemplu, Bucureștiul. Este cel mai bogat oraș al României, dar primarul Nicușor Dan se plânge, pe la toate colțurile, că nu are bani să termine proiectele începute de fosta administrație, nu are bani de subvenții și, în general, nu are bani de niciunele. Pentru a mai băga ceva bani în pușculiță, primarii am majorat, după bunul plac, impozitele pe locurile de parcare, de exemplu. La nivelul Ministerului de Finanțe se vorbește, chiar dacă nu deschis, de majorarea impozitelor pe proprietate. Ori, în acest context, putem intui cât de mult vor agrea primarul general al Capitalei și primarii de sectoare cadoul făcut de parlamentarii USR PLUS.

„Dorim să încurajăm consiliile locale să ofere reduceri de la plata taxelor pe imobile acelor locuitori din orașele sau satele lor care își construiesc/renovează case cu materiale ecologice sau își instalează panouri solare, surse alternative de căldură nepoluante. Considerăm că sumele scutite din impozite pot fi ușor recuperate prin accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului privind Pactul ecologic european. Totuși, respectând principiul autonomiei financiare locale, în calitate de legiuitor nu putem propune cât la sută să reprezinte această scutire de taxe, ea urmând să se facă prin hotărârea administratorului fondurilor locale: consiliul local”.

din expunerea de motive a proiectului