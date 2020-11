Fenechiu: PNL va vota pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”

PNL a susținut întotdeauna inițiativa „Fără penali", declară la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Senatul are miercuri pe agendă proiectul USR PLUS, care ar vrea ca inițiativa să fie supusă ulterior unui referendum odată cu alegerile parlamentare din șase decembrie.

Daniel Fenechiu spune că PNL va vota pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice": „Cu siguranță, pentru. PNL a susținut întotdeauna . Președintele Klaus Iohannis a și inițiat un referendum complementar, să zic așa, bine, un referendum diferit, care a fost votat de peste șapte milioane de români. Împreună cu USR-ul, am formulat niște amendamente la Camera Deputaților, amendamente care au fost respinse. Astăzi urmează să vedem ce decide majoritatea parlamentară, că noi nu avem majoritatea acolo. Inițiativa "Fără penali" nu are raport la Comisia Juridică și potrivit practicii, nu ar putea fi discutat. Cu toate astea, noi susținem ca să fie discutat în plen, sărim comisia și făcând inclusiv discuțiile, amendamentele și toate discuțiile tehnice în plen. Dacă se va putea acest lucru, vom susține evident și amendamentele convenite împreună cu USR-ul la discuția din Camera Deputaților și da, vom susține inițiativa "Fără penali", pentru că România are nevoie de o viață politică curată".

Întrebat ce șanse sunt ca inițiativa „Fără penali" să fie supusă unui referendum odată cu alegerile parlamentare din șase decembrie, liberalul a răspuns: „Îmi este greu să vă dau un procentaj de reușită. Este destul de târziu, din punctul ăsta de vedere. Colegii noștri de la USR PLUS sunt foarte dornici ca ea să fie adoptată înainte de alegeri, nu știu cât de mult își doresc să fie și supusă, dar cred că își doresc să fie cel puțin temă de campanie electorală".