Firea: Primarii 'Noului București' sunt distrugătorii sănătății în Capitală

Lucian Alecu

Senatorul PSD, Gabriela Firea, o acuză pe Clotilde Armand pe pagina sa de facebook, că „și-a permis să taie finanțarea a patru spitale importante nu doar pentru București, ci pentru întreaga țară”.

„În cel mai mare sector - Sectorul 1 -, e jale! După ce că a prin fraudă, noul primar al dreptei unite împotriva oamenilor și-a permis să taie finanțarea - pe modelul amicului Nicușor -, a patru spitale importante nu doar pentru București, ci pentru întreaga țară: Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Liderul PSD susține că de aproape 20 de ani nimeni nu și-a permis să taie alocațiile bugetare de la spitale.

„Un proiect criminal propus de noul primar și votat de majoritatea PNL - USR Plus din Consiliul local Sector 1. De aproape 20 de ani, printr-o Hotărâre de Guvern, Primăriei Capitalei i s-au dat in administrare 19 spitale iar Primăriei Sectorului 1 alte 4 spitale. Nimeni, în toți acești ani, nu și-a permis să taie alocațiile bugetare de la spitale! Dimpotrivă, s-au investit sute de milioane de euro în corpuri noi de clădiri, secții noi, săli de operații, aparatură ultra-performantă, plus achitarea facturilor pentru utilități, pază, reparații, etc., ministerului Sănătății rămânându-i plata salariilor cadrelor medicale”, a mai scris fostul primar general pe rețeaua de socializare.

Gabriela Firea le cere lui Orban, Barna, Cioloș să dea „dovadă de respect față de români”. „Comportați-vă ca niște oameni, nu ca niște roboți politici care au în cap numai voturi și, dacă alegerile sunt abia peste 4 ani, timp de 3 ani cauționați prăpădul la guvern și în primării! Credeți că oamenii vor uita? Interveniți urgent și stopați, cu puterea politică pe care o aveți, aceste nenorociri administrative ale noilor primari de dreapta pe care i-ați validat”, a mai scris Firea.

Ea l-a acuzat și pe Nicușor Dan că „a blocat personal construirea Spitalului Metropolitan - proiect la cheie, muncit 2 ani, cu fundație începută, a Pasajului Doamna Ghica - este aproape gata, a lucrărilor de la Prelungirea Ghencea, a oprit și autobuzele școlare”.