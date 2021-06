Gabriela Firea acuză Guvernul că fură 2,1 miliarde de lei de la copii

Senatoarea Gabriela Firea critică decizia autorităților de a îngheța noua creștere a alocațiilor pentru copii și anunță că PSD va depune un proiect de lege pentru a obliga Guvernul să le majoreze la 300 de lei pentru copiii cu vârsta între 2 şi 18 ani şi la 600 de lei pentru cei sub 2 ani.







Ea a adăugat că Guvernul fură 2,1 miliarde de lei de la copii, respectiv câte 522 de lei de la fiecare copil de 2-18 ani și câte 1.044 lei de la cei sub doi ani sau cu dizabilități. În plus, Firea atrage atenția că ministrul Muncii, Raluca Turcan, tocmai a confirmat că Guvernul Cîţu nu a prevăzut în buget banii pentru a doua tranşă de majorare a alocaţiilor, prevăzută de la 1 iulie.





"Acest lucru arată premeditarea furtului din buzunarul copiilor, încă de la finalul anului trecut (când s-a modificat calendarul celor 5 tranşe în Senat). Ministrul Raluca Turcan minte când susţine că efortul bugetar din acest an ar fi de 2 miliarde lei. Acesta este efortul pentru tot intervalul până la 1 iulie 2022! Pentru bugetul din acest an, efortul este 700 milioane lei, adică doar un sfert din suma alocată prin PNRR sponsorului PNL", a scris Firea pe pagina sa de socializare.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat recent că nu există resurse care să permită încă o creștere a alocațiilor în acest an, ci de la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la legea de adoptare a ordonanţei.

Potrivit OUG 123/2020, care prevede dublarea alocațiilor de stat pentru copii în cinci etape, acestea ar fi trebuit majorate la 1 iulie cu 20%.