Firea: Vă propun să n-o schimbăm pe Maria, ci doar să ne mai uităm din când în când ce pălărie poartă

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, referindu-se la schimbările din PSD, că, dacă strategiile partidului rămân doar pe hârtie, au dreptate cei care spun că e vorba de „aceeași Mărie cu altă pălărie”: „Vă propun să n-o schimbăm pe Maria, dar să fim atenția la pălăria ei”

„În aceste zile se vorbește intens despre faptul că partidul nostru trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul. Vă spun sincer ca om venit mai curând în echipă: cred că trebuie să fim noi cei adevărați, care am fost întotdeauna și care am avut anticorpi și pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost momente mult peste puterile noastre și nu ne-am putut implica și nu am putut avea rezultate din prima clipă, dar până la urmă am știut să ne facem ordine în propria casă. Avem strategii, avem proiecte, au fost echipe foarte bine pregătite, toate sunt bune, dar dacă rămânem cu acest gânduri furmoase și idei doar pe hârtie nu înseamnă că au dreptate românii care spun: ”, a spus Firea la congresul PSD.

Ea susține că nu este nevoie să fie schimbată Maria, care este cea mai harnică și mai corectă.

„De aceea, eu vă propun să n-o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm din când în când la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost și este cea mai harnică, cea mai corectă și nu avem de ce să ne fie runșine de Maria noastră. Dacă schimbăm numele, conducerea, sigla, poate chiar sediul nu însemnă că s-a produs vreo revoluție, pentru că adevărata revoluție este fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni”, a mai spus Firea.

(sursa: Mediafax)