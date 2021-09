Florin Cîțu cere votul delegaților PNL: Am început spălând vase în SUA și am ajuns în conducerea unor bănci naționale

Florin Cîțu le-a cerut delegaților de la Congresul PNL să îl voteze, pentru că își face bine treaba. El a spus că a început spălând vase în SUA și a ajuns în conducerea unor bănci naționale, uitând să amintească faptul că a pariat împotriva leului românesc atunci când se alfa în Noua Zeelandă. „Mă voi bate pentru PNL așa cum nu au știut, nu au vrut sau nu au putut alții să o facă”, spune Cîțu.

„Eu sunt un om de echipă și vreau să lucrez cu voi toți, să construim, să facem PNL cel mai mare partid din România. Astăzi nu mă votați pe mine, ci votați un nou mod de a face politică. Votați o echipă. Vă aștept cu toții în echipa mea. Vă garantez că atâta timp cât voi fi președinte deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins și mă voi bate pentru PNL așa cum nu au știut, nu au vrut sau nu au putut alții să o facă”, a spus Florin Cîțu

El a adăugat că se va lupta pentru refacerea coaliției de guvernare, însă niciodată nu va permite ca PNL să fie „îngenunchiat”.

„Eu sunt un liberal convins și în orice poziție am fost mi-am făcut bine treaba. Am început spălând vase în SUA și am ajuns să fac parte din echipe de conducere din bănci naționale. Sunt azi aici pentru că respect politicile liberale și nu fac compromisuri. Dragi colegi, suntem o echipă. Construim, nu ne sabotăm propriul guvern. Ludovic Orban a avut un rol important pentru partid, îl apreciez pentru lucrurile bune, așa cum l-am taxat de fiecare dată pentru lucrurile proaste. Acum PNL trebuie să facă o alegere care să duca partidul la alt nivel. Azi vă cer să votați omul faptelor”, a adăugat Cîțu.

Discursul său a fost întrerupt deseori de susținătorii actualului lider al partidului, care scandau „Orban, Orban”.

Mediafax