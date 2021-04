Cîțu, după ședința Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate: De la 1 iunie nu revenim total la normalitate

Lucian Alecu

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, după prima ședință a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate, că de la 1 iunie nu se va reveni total la normalitate și că așteaptă propuneri de relaxare a măsurilor de la miniștri.

„Astăzi am avut o ședință și astăzi putem să vedem cum vom reveni la normalitate, de aceea avem acest Comitet interministerial care să pregătească prima bornă. Am spus că de la 1 iunie putem să facem acest lucru dacă avem 31% din populație vaccinată. A fost o ședință în care s-a aprobat regulamentul, în care le-am spus colegilor mei cum trebuie să lucreze, fiecare minister va veni cu o propunere după o consultare cu alte instituții din subordine. MS și MAI sunt acolo pentru că toate aceste măsuri trebuie discutate și filtrate. A fost o întâlnire pe care o aștept de un an de zile, care ne dă speranță. Astăzi începem să ne gândim la revenirea la normalitate. Le-am spus colegilor mei că săptămânal trebuie să se întâlnească, dar pot avea ședințe extraordinare oricând.”, a declarat Florin Cîțu.

În ceea ce privește renunțarea la masă, premierul a precizat că acest lucru nu se va întâmpla de la 1 iunie.

„După ce ne vaccinăm, vom renunța și la mască. La 1 iunie e prea devreme. Trebuie să ne gândim la a renunșa la mască după ce avem acea țintă de 10 milioane de persoane vaccinate.”, a mai precizat acesta.

