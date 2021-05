Florin Cîțu respinge acuzațiile că nu a vrut să prezinte PNRR

Lucian Alecu

Premierul Florin Cîțu respinge acuzațiile social-democraților, potrivit cărora nu vrea să prezite în fața Parlamentului proiectul PNRR: „Azi sunt aici, când am fost invitat procedural să prezint planul în Parlamentul României”.

„Pentru că în ultimele câteva luni, din momentul în care a apărut acest plan am tot fost acuzat că nu vreau să prezint planul în Parlamentul României. Azi sunt aici, când am fost invitat să prezint planul în Parlamentul României. De fiecare dată, ca parlamentar liberal, am ținut să vin și să prezint în fața românilor, de fiecare dat când am fost invitat procedural. Eu consider că astăzi, de la această tribună, le vorbesc în primul rând românilor și, după cum bine știți, eu țin foarte mult la transparență și profesionalism”, spune Florin Cîțu.

Reacția premierului vine după acuzele primite din partea social-democraților, potrivit cărora ține secret proiectul PNRR.

Mediafax