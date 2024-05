Florin Roman, despre altercația cu Dan Vîlceanu: M-a strâns puternic și a încercat canibalic să mă muște în zona capului

„Am fost șocat de reacția domnului deputat Vîlceanu, care mi s-a părut inexplicabilă. Era extrem de tulburat și avea o privire ciudată. Ne cunoaștem de multă vreme și nu m-aș fi așteptat la o astfel de reacție. În timpul altercației, mi-a înfipt mâna în gât și m-a scos din sala de plen. În fața plenului, m-a strâns puternic și a încercat canibalic să mă muște în zona capului. M-am ferit, iar când mi-am lăsat capul, m-a lovit cu genunchiul în zona nasului.

Am respectat legea și, în calitate de deputat, am solicitat Biroului Permanent să pună la dispoziție imaginile incidentului, care nu puteau fi făcute publice fără acordul meu. Văzând declarațiile domnului Vîlceanu, care a menționat doar o altercație verbală, am dorit să demonstrez că a fost o agresiune. Eu nu am reacționat pentru că i-am văzut figura tulburată și mi-am dat seama că nu era el însuși. Am văzut regretul pe fața lui după ce a conștientizat ce a făcut, dar deja lucrurile erau consumate.

Am solicitat Biroului Permanent convocarea Comisiei Juridice pentru a viziona imaginile și a aplica sancțiunile regulamentare. De asemenea, m-am prezentat la IML pentru consult medical și voi depune plângere penală împotriva acestui deputat. Fac acest demers pentru ca oamenii să știe că legea se aplică pentru toți. Regret că Parlamentul a fost pus într-o asemenea situație, dar vă rog să mă înțelegeți, a fost un atac neașteptat din partea unei persoane pe care o cunoșteam. Cred că domnul Vîlceanu are nevoie de odihnă. Nu vreau să speculez, dar pentru a elimina orice îndoieli, ar fi bine ca și el să se prezinte la Medicina Legală", a declarat Florin Roman în fața INML, potrivit Antena 3 CNN.

