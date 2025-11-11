x close
Dominic Fritz, despre relația cu PSD: Nu sunt naiv

Dominic Fritz, despre relația cu PSD: Nu sunt naiv

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   22:45
Dominic Fritz, despre relația cu PSD: Nu sunt naiv

Președintele USR, Dominic Fritz, speră că după ce alegerile interne din PSD s-au terminat, speră că partenerul de coaliție se va „focusa pe a face reforme”, dar, totodată, afirmă că nu este naiv.

„Nu sunt naiv. Cu siguranță, pentru PSD, în continuare, va fi foarte atrăgător să joace și rolul opoziției, și rolul în guvern. Și, până la urmă, asta este și reproșul meu față de partenerii de coaliție”, spune Dominic Fritz despre relația cu PSD după alegerile interne.

Acesta spune că „până acum nu par să fie foarte hotărâți” cei din PSD: „Și vor să aibă și avantajele guvernării, și avantajele opoziției. Și mi-aș dori mai multă asumare, poate și mai mult curaj”, spune Fritz la Digi24.

Dominic Fritz afirmă că „până la urmă, trebuie să-i accept așa cum sunt și să mă lupt pentru ideile noastre, pentru români, indiferent cum se comportă partenerul de coaliție”.

 

(sursa: Mediafax)

 

fritz psd alegeri reforme
