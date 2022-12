Ministrul Gabriela Firea, despre bugetul pentru 2023: Peste 620 milioane de lei pentru copiii, tinerii și familiile din România

„Peste 620 milioane de lei pentru copiii, tinerii și familiile din România. Am solicitat și s-au aprobat sumele necesare pentru continuarea proiectelor pe care le-am inițiat anul acesta și pentru altele noi. Am avut tot sprijinul politic pentru bugetul de anul viitor.

Este o reușită importantă și le mulțumesc liderilor coaliției de guvernare – Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și a Partidul Social Democrat, Nicolae Ionel Ciucă, primul-ministru și președintele PNL, Kelemen Hunor, vicepremier și președinte UDMR – că au înțeles nevoia acestor proiecte, mai ales când trecem prin aceste momente grele din punct de vedere social și economic. Îi mulțumesc, de asemenea, colegului din Guvern, Adrian Câciu – ministrul Finanțelor că a găsit resursele pentru toate programele din 2023. Contez pe susținerea colegilor parlamentari și le mulțumesc anticipat pentru votul pe care-l vor da cu gândul la copii, tineri și familii.

Anul acesta am avut cel mai mic buget dintre toate ministerele, puțin peste 86 de milioane de lei. Am avut consens politic în tot acest an, au fost aprobate proiecte foarte importante și pentru care, iată, s-au găsit resursele necesare.

În 2023, bugetul va merge către programul de creștere a natalității, programele de creditare cu garanția statului și dobândă subvenționată, realizarea celor 150 de centre de zi pentru copii sau către înființarea direcțiilor de familie și tineret. Concret, din bugetul estimat la peste 620 de milioane de lei, aproape 92% merge către proiecte și doar circa 8% către funcționarea ministerului și a instituțiilor subordonate.

Cele mai importante sume din buget vor merge către:

- 208 milioane de lei merg către rețeaua celor 150 de centre de zi pentru copii în situații vulnerabile, proiect asumat în PNRR.

- 150 milioane de lei reprezintă sprijinul financiar acordat cuplurile sau persoanele singure în programul pentru creșterea natalității.

- 100 milioane de lei sunt destinați preluării și operaționalizării în anul 2023 a Direcțiilor Județene pentru Familie și Tineret. Suma include cheltuielile de personal, bunuri și servicii, acțiuni de tineret și studențești, tabere de tineret și studențești, precum și cheltuieli de capital.

- 50 milioane de lei pentru programele derulate de ANPDCA și ANES din fonduri externe nerambursabile (programele pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, sistemul informatic național pentru sistemul de protecție al copiilor etc.).

- 47 milioane de lei reprezintă valoarea dobânzilor, a cheltuielilor cu comisioanele de analiză, precum şi a cheltuielilor cu comisioanele de gestiune a garanțiilor de stat aferente Programelor de creditare „Student Invest” și „Family Start”.

- 6,5 milioane de lei reprezintă finanțarea proiectelor, acțiunilor și taberelor, lucrărilor de cercetare și finanțarea concursurilor de proiecte de tineret.

- 5,5 milioane de lei reprezintă cheltuieli de capital aferente aparatului central al MFTES, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

- 331.000 de lei pentru contribuțiile și cotizațiile anuale la organismele internaționale din care România face parte, prin MFTES.

Pentru funcționarea ministerului, însemnând salariile angajaților, întreținerea și funcționarea structurii centrale, ANPDCA și ANES au fost prevăzuți în buget puțin peste 50 de milioane de lei, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.