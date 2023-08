Gabriela Firea, declarații în premieră: Marcel Ciolacu mi-a spus că rămân candidatul PSD la Primăria Capitalei. Nu mi se pare normal să răspund pentru lucruri de care nu sunt vinovată

"În momentul în care a apărut acel articol în presă, eu mi-am întrebat consiliera despre ce este vorba și mi-a spus că a făcut parte din fundația care ulterior a înființat două cămine, unul în Afumați și unul în Voluntari.

Consiliera mea s-a retras din acea fundație, dar avocatul care reprezenta ONG-ul respectiv nu a transmis toate aceste formulare și nu a participat niciodată la activitatea din centre.

Singura sa legătură fiind că a ajutat acel om să-și înființeze fundația.

Chiar și așa, eu i-am spus că nu mi se pare normal ca eu să fiu pusă într-o astfel de situație și să răspund presei pentru acțiuni pe care nu le-am făcut, pentru care nu sunt vinovată și pentru care este normal să se facă cercetări pentru a vedea dacă ce s-a scris este și adevărat.

În același timp s-a și produs întreruperea contractului de colaborare ca și curier a respectivei persoane care deservea colegii din cabinetul parlamentar.

La scurt timp au apărut rezultatele controalelor. Ele nu au confirmat cele scrise în presă.

Relevau faptul că cele scrise în articol nu sunt conforme, iar eu nu m-am mai gândit că poate acele verificări nu erau corecte. Noi nu știm în acest moment situație reală.

Din data de 4 iulie când a izbucnit acest scandal public, cu siguranță s-au realizat mai multe verificări.

Numele meu nu apare în această cercetare pentru că nu am avut absolut nicio implicare nici de bine nici de rău, cu atât mai puțin șă fi tolerat eu sau soțul meu, sau persoane de lângă mine ceea ce s-a întâmplat negativ în acele cămine", a spus Gabriela Firea.

Întrebată despre informațiile apărute în presă, conform cărora cei care au făcut ancheta, i-au cerut un punct de vedere în luna februarie, Gabriela Firea a spus:

"Am fost solicitată să răspund celor apărute în ziarul respectiv și am primit din partea premierului Nicolae Ciucă o adresă de a spune care este punctul de vedere.

Am răspuns atât presei, cât și domnului Prim-ministru. Am transmis ceea ce era normal să fac și anume că nu pot să trimit nicio instituție subordonată să exercite controale sau verificări, deoarece nu avem atribuții prin lege.

Cei care au făptuit și care au o vină trebuie să plătească, dar de aici și până la a extinde și a-i face pe alții vinovați, nu cred că este normal", a mai menționat Gabriela Firea, la Antena 3 CNN.

Fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea, relatează că Marcel Ciolacu i-a spus că rămâne candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ea afirmă, însă, că decizia poate fi schimbată. Un posibil candidat PSD la PMB, spune Firea, ar putea fi Daniel Băluță.

„Dl. președinte mi-a spus că eu sunt candidatul, că nu vede o altă persoană din cadrul PSD București. Dl. președinte mi-a spus foarte clar că are informații, ca prim-ministru știe că sunt nevinovată, că vina mea a fost că am avut încredere în oameni. Vina mea este faptul că consiliera mea a avut legătură cu acea persoană implicată în cămine, nu eu direct, nici consiliera direct. Știe că sunt nevinovată și că în momentul acesta este dificil, dar că din punctul domniei sale de vedere, rămân candidatul PSD la Primăria Capitalei”, spune Gabriela Firea.

Ea precizează că discuția cu Marcel Ciolacu a avut loc în momentul în care a demisionat din funcția de Ministru al Familiei.

„Decizia politică aparține partidului și conducerii. Nu cred că ar fi un motiv foarte mare de supărare din partea mea dacă se va lua o altă decizie. Eu am răspuns cu informațiile pe care le dețin și cu discuțiile concrete cu dl. președinte. De aici înainte, ce sondaje se vor realiza, ce analize se vor efectua de consultanți, ce sfaturi vom primi, dacă să menținem această candidatură sau nu și anul viitor, e prematur să răspund acum”, adaugă Firea.

Ea spune că un posibil candidat al PSD la PMB ar putea fi Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei.

Ministrul Gabriela Firea a demisionat, în urma scandalului provocat de dezvăluirile legate de azilele din Ilfov. Anterior, Marius Budăi a demisionat din funcția de ministru al Muncii.

Gabriela Firea spune că a demisionat din funcția de ministru al Familiei pentru ca „guvernul și premierul proaspăt instalat să poată să lucreze într-o normalitate”. „Decizia dacă voi rămâne sau nu în politica mare, o vor lua doar românii”, afirmă ea.

„Vor decide românii, bucureştenii, cetăţenii, în general, în ce măsură vor mai da un vot în anul electoral care urmează, mai ales în măsura în care mă voi prezenta la alegeri, pentru că avem patru tipuri de alegeri anul viitor. Aşa cum ştiu toţi românii, avem alegeri locale, avem alegeri europarlamentare, parlamentare şi prezidenţiale. În măsura în care voi fi candidat, decizia dacă voi rămâne sau nu în politica mare o vor lua doar românii”, a declarat la Antena 3 Gabriela Firea.

Fostul ministru al Familiei a adăugat că ar fi prematur să iasă acum din politică.

”Din punctul meu de vedere, ar fi prematur să ies din politică într-un moment în care s-au aruncat asupra mea acuzaţii, invective şi vorbe grele, fără nicio bază reală. (...) Nu sunt acuzată de absolut nimic din partea autorităţilor şi nici nu pot fi, pentru că nu am fost parte şi nu am făcut nicio acţiune împotriva vreunei persoane. Atunci, acestea fiind lucrurile, ar fi normal, dacă suntem într-o ţară normală - şi îmi place să sper că suntem - să îmi pot continua activitatea în acest domeniu. Am lucrat mai mult de 20 de ani în mass-media, am intrat apoi în politică şi ar fi normal să muncesc în continuare pentru cetăţeni”, a explicat Firea.

Gabriela Firea a mai spus că s-a retras de la Ministerul Familiei ca guvernul și prim-ministrul „să poată să lucreze într-o normalitate”.

”M-am retras imediat după ziua mea, după 13 iulie, pentru că atmosfera era foarte încărcată, în mediul politic, în mass-media. Erau foarte multe acuzaţii la care nici nu reuşeam să răspund, fiindcă veneau în cascadă şi cu o repeziciune aş putea spune fără precedent şi cu o duritate de asemnea fără precedent. În România s-au întâmplat lucruri mult mai grave şi acele persoane nu au avut parte, cu ghilimelele de rigoare, de o duritate şi o campanie atât de dură”, a declarat Firea.

Ea a relatat că după şedinţa de guvern din 13 iulie a avut întâlnire cu Marcel Ciolacu şi cu Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

„Le-am spus punctul meu de vedere şi anume faptul că activitatea guvernului va fi îngreunată, cu un ministru care tocmai a demisionat, în persoana domnului Marius Budăi, ministrul Muncii, şi cu un alt ministru din Cabinet care încă este ţinta unor atacuri foarte dure şi nemeritate în acea perioadă. Practic m-am retras pentru ca Guvernul şi primul ministru să poată să lucreze într-o normalitate. (...) Eu am mers la întâlnirea cu Marcel Ciolacu, cu colegul meu din conducerea partidului, cu demisia scrisă”, a mai adăugat Gabriela Firea.

Ea a demisionat din Executiv în urma scandalului provocat de dezvăluirile legate de azilele din Ilfov. Anterior, Marius Budăi a demisionat din funcția de ministru al Muncii.

(sursa: Mediafax)