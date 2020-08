Gabriela Firea, despre viziunea lui Nicușor Dan pentru bucureșteni: „Sapă de lemn! Sărăcie lucie! Pauperizare accelerată!”

Lucian Alecu

Gabriela Firea a atacat dur viziunea politică a lui Nicușor Dan pentru gestionarea Bucureștiului. Primarul General consideră că renunțarea totală la subvențiile pentru transportul public în comun și termoficare ar fi o greșeală și multe familii ar fi afectate.

„Sapă de lemn! Sărăcie lucie! Pauperizare accelerată! Asta va insemna “noul Bucuresti”, in viziunea candidatului “dreptei unite”. Bugetul si asa redus, a circa doua milioane de bucuresteni, este in pericol, deoarece acest candidat a anuntat in nenumarate randuri ca va reduce substantial sau chiar va anula subventiile achitate luna de luna de catre Primaria Capitalei, la transportul public in comun si termoficare.

Concret, un bilet de autobuz costa acum pe ruta urbana 1,3 lei iar pe ruta regionala 1,5 lei, preturi subventionate.

Fara subventie, fiecare calator va plati 6 lei. Iar un abonament lunar costa acum 50 de lei si va ajunge la 250 de lei. Un cost enorm, pentru majoritatea familiilor.

Si in cazul agentului termic, situatia este la fel de grava. Sa luam doar un exemplu. Daca acum o familie plateste pentru 3 persoane care locuiesc in 3 camere 200 de lei, factura fara subventie va ajunge la 650 lei.

Solutia corecta fata de bucuresteni, de a rezolva problemele financiare ale Capitalei, NU este cea propusa de candidatul partidelor “unite de dreapta”! Ci alocarea de la Guvern a unui procent decent din Bugetul National, potrivit contributiei noastre.

Bucurestiul contribuie cu 25% la PIB-ul tarii si ni se intoarce sub 1%. Infim!” scrie Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.