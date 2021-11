Gheorghe Falcă, despre un eventual Guvern PNL-PSD: La un moment dat, trebuie să iei răul cel mai mic

Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă spune că este adeptul unei coaliții de guvernare cu USR, dar când partenerul „încurcă lucrurile”, e nevoie de o alianță funcțională și stabilă: „La un moment dat, trebuie să iei răul cel mai mic”.

Conducerea PNL se reunește luni, pentru a decide pe cine alege pentru o coaliție de guvernare, PSD sau USR.

„Eu aș fi vrut să continuăm negocierile, să trecem la a doua fază, la faza în care se lucrează la un program de guvernare și la faza în care se formează un Guvern, vorbim aici doar de denumirea ministerelor care se atribuie pentru fiecare partid, pentru că aș vrea să mergem în paralel și să luăm o decizie după finalizarea consultărilor și după ce avem un program de guvernare (...). Aș fi vrut să continuăm cu ambele partide, pentru că eu am văzut deja în spațiul public solicitările celor de la PSD și mi-au demonstrat încă o dată că dânșii nu se gândesc decât la cheltuieli bugetare. Noi avem nevoie de o Românie mai inteligentă, avem nevoie de o Românie mai verde și aici avem PNRR-ul care ne sprijină pe acest domeniu (...). Mă interesează această Românie mai socială, care nu înseamnă să aruncăm bani pe geam”, spune la RFI Gheorghe Falcă.

Vicepreședintele PNL precizează că deși el a fost mereu un adversar al PSD-ului, stabilitatea guvernării e mai importantă.

„Eu am fost întotdeauna un adversar al PSD-ului, dar am și câștigat întotdeauna în fața lui cele patru bătălii pe care le-am avut pentru Primăria Aradului, dar în același timp, putem să găsim și formule de o mai mare stabilitate, poate, cu cei de la PSD, pentru că trebuie să fim sinceri, văzând și în ultima săptămână discuțiile din spațiul public, cei de la USR chiar nu conștientizează că altfel trebuie să te comporți cu un partener, se vede că încă nu au o experiență politică și nu-și dau seama cine sunt partenerii și cine sunt adversarii politici și aici, cred că încurcând ei lucrurile, am ajuns și în situația în care suntem și constat că ei continuă pe aceeași direcție”, punctează Falcă.

Argumente pentru o coaliție PNL-PSD

Reporter: Ce argumente aveți în favoarea unei eventuale coaliții PNL-PSD?

Gheorghe Falcă: Nu știu dacă eu o să aduc argumente față de PSD, poate alți colegi. Ca oameni politici, poți să găsești argumente să conduci cu o stabilitate mai mare țara, poți să-ți dai seama că în continuare cei de la USR te consideră un adversar (...).

Reporter: Dar cum ați putea guverna alături de PSD, care anul trecut, în plină pandemie, a blocat în Parlament mai toate deciziile prin care Guvernul încerca să gestioneze pandemia?

Gheorghe Falcă: Corect, în același timp, e greu să guvernezi cu un partid care a fost lângă tine și a provocat o astfel de criză, s-a aliat cu AUR, semnând o moțiune care cred că va rămâne în istorie această asociere, o greșeală politică majoră. Eu sunt un partener al ideii să guvernăm cu USR-ul, dar în același timp, USR-ul trebuie să-și respecte partenerii.

Reporter: Aveți mai multe lucruri în comun cu PSD, decât cu USR?

Gheorghe Falcă: Nu, eu cred că nu avem în comun multe lucruri nici cu USR și nici cu PSD, dar așa se fac majoritățile.

Reporter: Dar dacă faceți o alianță cu PSD, înseamnă că aveți mai multe lucruri în comun cu social-democrații, decât cu USR-ul.

Gheorghe Falcă: Nu, nu așa se interpretează politica. Noi suntem creștin-democrați și niciodată nu o să ai multe lucruri în comun cu PSD sau cu USR, care încă în România joacă un rol de politică de dreapta, la nivel european joacă rolul politicii de stânga, ci vei discuta despre obiective (...).

Reporter: Și cu PSD aveți obiective comune?

Gheorghe Falcă: Îți creezi, vorbești despre obiective, așa se fac coalițiile.

Reporter: Dar după epoca Dragnea, când s-a schimbat garnitura la vârful PSD, liberalii au afirmat că în realitate nu s-a schimbat nimic la formațiunea social-democrată, că e același partid corupt, plin de baroni, un partid nereformat. Acum, brusc, PSD-ul devine mai frecventabil pentru PNL?

Gheorghe Falcă: Aici nu mai vorbim de frecventabilitate, ci de formarea unei coaliții funcționale. La un moment dat, trebuie să iei răul cel mai mic, de aceea am spus că doctrinar nu te poți potrivi nici cu unii, nici cu alții, dar am avut speranțe că putem realiza o coaliție pe trei ani cu cei de la USR și nu au trecut nici nouă luni de zile și am intrat în această criză politică. Eu sunt adeptul de a crea o coaliție cu USR-ul, dar vedem că orice negociere cu ei ajunge în situația în care pun condiții.​

(sursa: Mediafax)