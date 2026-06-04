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Grindeanu anunță: PSD este deschis pentru discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   19:45
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Grindeanu anunță: PSD este deschis pentru discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac
Sorin Grindeanu anunță disponibilitatea partidului pentru discuții cu Tomac

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că formațiunea pe care o conduce este dispusă să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac pentru formarea unei majorități parlamentare, solicitând clarificări privind programul de guvernare și componența viitorului Guvern.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, transmite pe Facebook Sorin Grindeanu.

Acesta a anunțat că după ce premierul desemnat va aduce clarificări privind programul de guvernare și componența viitorului Executiv, partidul va trece printr-o etapă de consultare internă în urma căreia se va lua o decizie.

„PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și despre componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, mai notează liderul social-democrat.

Grindeanu a transmis și o serie de pretenții printre care se numără se numără reluarea investițiilor și stimularea economiei, protejarea categoriilor de populație cu venituri mici și medii, precum și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

În seara zilei de joi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern.

Premierul desemnat a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Acesta are la dispoziție zece zile pentru obținerea unei majorități parlamentare de peste 233 de voturi care sa investească viitorul Guvern.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: gindeanu tomac discuţii program de guvernare
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