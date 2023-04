Gorghiu, despre reducerea salariilor bugetarilor: Un fake-news rostogolit

„Văd că a devenit o temă a ultimelor trei-patru zile. Am văzut un fake-news rostogolit, o declarație a unui ministru scoasă din context, motiv pentru care vreo două zile am tot auzit cum se taie salarii și pensii în România. Spun că este un fake-news. Guvernul nu intenționează nici să reducă salariile angajaților din sistemul bugetar, nici locurile de muncă, a dat premierul însă niște termene și a solicitat măsurile celor din ministere. 6% reducere din cheltuielile neesențiale. E un lucru care mi se pare absolut firesc. Când orice familie din România își face bugetul și-și ajustează chetuielile la bugetul pe care îl are, e absolut firesc ca și instituțiile publice să facă această ajustare. Ce mi se pare esențial e că nu se face prin tăierea salariilor și nici prin reducerea investițiilor”, spune Alina Gorghiu.

Ea afirmă că Senatului nu i s-a solicitat reducerea cheltuielilor.

„Noi aici (la Senat - nr.r) am avut dificultăți cu bugetul anul trecut. Sper să nu avem anul acesta și vom încerca să ne ajustăm și noi cheltuielile. Din facturile la energie am făcut destul de mare economie și vom fi foarte atenți să vedem să niu cerem bani suplimentari la rectificare, dimpotrivă, să ne descurscăm cu ce avem”, încheie Gorghiu.

Cheltuielile publice trebuie ajustate, „dar acest obiectiv nu se va face prin soluții imorale, de tristă amintire, precum tăierile salariale din perioada Băsescu”, a transmis marți dimineață secretarul general al PSD, Paul Stănescu. El preciza că PSD nu e de acord cu reducerea salariilor.

(sursa: Mediafax)