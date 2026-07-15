Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan de eșec economic

Liderul social-democrat a vorbit despre consultările de la începutul săptămânii de la Cotroceni, unde susține că nu s-a discutat despre alegeri anticipate.

Grindeanu spune că PSD, UDMR și minoritățile au susținut ideea unui guvern de tranziție, pentru deblocarea crizei politice, la care „ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei nu vor așa ceva”.

Președintele PSD a fost întrebat dacă a existat o înțelegere între partid și președintele Nicușor Dan.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului”, a declarat Grindeanu la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Social-democratul a spus că „Ilie Bolojan a guvernat prost”.

„Sunt 71 de zile de când a trecut moțiunea, dar PSD plecase înainte. Sunt aproape 3 luni. Ce politică publică ați văzut dumneavoastră sau au văzut românii în aceste 3 luni, dinspre guvernul PNL-USR? În afară de înjurătură la adresa PSD-ului. (...) Întregul program pus la punct de Ilie Bolojan este unul prost și de-aia a fost schimbat. N-am nimic personal cu el”, a declarat Grindeanu.

El a spus că este nervos: „Și atunci singura politică publică este înjurătură la adresa PSD-ului. Că asta se face. Știți? De fiecare dată... Și sunt nervos din acest punct de vedere. Sunt nervos așa cum v-am spus. Că am înțeles, anul trecut, pe vremea asta, vorbeam de deficit. Moștenirea grea îmbrăcată altcumva. (...) În ultimii șapte ani, PNL a avut patru prim-miniștri. PSD unul singur. Am intrat în procedură de deficit excesiv când era un prim-ministru PNL”.

Liderul PSD a spus că s-a întâlnit cu patronatele și sindicatele, care spun că „economia este în gard. (...) Suntem undeva mai grav decât în anii aceia de criză 2009-2010”.

Grindeanu a declarat că atunci când vede cum unii explică „cum Bolojan este genial și a făcut reforme, sigur că sunt nervos. Pentru că românii simt că o duc și văd că în fiecare zi o duc mai prost decât ziua anterioră”.

Sorin Grindeanu (PSD) refuză ferm să voteze proiectele legislative promovate de Ilie Bolojan (PNL), catalogându-le drept „hoții” și „aberații”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a respins acuzațiile formulate de premierul Ilie Bolojan privind un presupus șantaj politic legat de legile PNRR, declarând că Executivul nu a transmis Parlamentului proiectele de lege necesare, și subliniind „o ipocrizie fără margini”.

Sorin Grindeanu a declarat că, în prezent, Parlamentul nu are pe ordinea de zi proiectele de lege invocate de premierul Ilie Bolojan, afirmând că parlamentarii formațiunilor care Guvernează nu au depus proiectele.

„Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada, Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la emisiunea „Subiectul Zilei”, găzduită de Gândul.

„În 5 mai am trimis scrisoare ca președinte al Camerei Deputaților către înălțimea sa domnul ministru Pîslaru să trimită pachetele de legi necesare pentru a fi votate. Mi-a trimis Bolojan în penultima zi de sesiune șase legi la parlament, patru la Cameră, două la Senat. Am avut 24 de ore la Cameră. Cele patru au trecut. Ce să vezi? La Senat n-au trecut”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR, acuzând lipsa dezbaterii. Acesta a dat ca exemple legea salarizării, proiectul privind atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și noul Cod urbanistic.

„Asta nu înseamnă că voi vota pe repede înainte toate hoțiile și aberațiile lor”, susține liderul social-democrat.

„Nu o să votez o lege a salarizării care nemulțumește pe toată lumea. Nu o să votez cu mâna la spat o lege legată de atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Eu am mari semne de întrebare să votez acest cod urbanistic. De ce? Pentru că ar însemna să se ducă la Primăria Generală toate autorizațiile de construcție. Nu vă supărați pe mine, dar în acest moment există un primar general al Capitalei acuzat că a luat șpagă de la dezvoltatorii imobiliari”, a explicat Grindeanu.

Reacția acestuia vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a că adoptarea legislației aferente PNRR este esențială pentru ca România să poată finaliza investițiile finanțate din fonduri europene, să își păstreze accesul la finanțare în condiții avantajoase, dar și ca să rămână un partener credibil.

Premierul a acuzat în același timp și un șantaj politic din partea social-democraților. „nu poți să șantajezi absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare”, spunea liderul de la Palatul Victoria.

(sursa: Mediafax)