Guvernul prelungește, astăzi, starea de alertă

Guvernul se întrunește, astăzi, în şedinţă, pentru a aproba hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu încă 30 de zile.

Ludovic Orban a declarat, ieri, că astăzi va avea loc și ședința Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, după care va fi convocată ședința de Guvern şi vor lua decizia.

“Deocamdată am agreat - că am avut mai multe solicitări - să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a precizat premierul.

Hotărârea de prelungire a stării de alertă nu a putut fi introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de săptămâna trecută, din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.