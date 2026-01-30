Bolojan despre scandalurile din coaliție: Câștigă cei care nu fac nimic pentru România

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în cadrul interviului acordat G4Media despre responsabilitate și seriozitate.

„Am avut discuții cu toți președinții de partide pe tema funcționării coaliției, inclusiv cu domnul Grindeanu. Și cum să vă spun aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate și de seriozitate. În momentul în care ești într-o coaliție, în momentul în care ai un plan de guvernare care prevede anumite lucruri explicite, înseamnă că ai știut la ce te angajezi și la care sunt soluțiile pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a mai spus că „pe parcursul punerii în practică a acestor soluții pot apărea tot felul de probleme, tot felul de reacții care nu vin în sprijinul acelor soluții”.

„Dar neexistând niște formule magice în care să rezolvi probleme fără să deranjezi pe nimeni, se pune problema angajării acestei responsabilități. Și v-am spus, este foarte, dacă aș putea spune neprincipial, ca în discuții din interiorul coaliției, în ședințe, lucrurile să se desfășoare relativ normal, să cazi de acord asupra unor aspecte și după aia să vezi după două-trei zile în comunicarea publică că lucrurile par total diferite, să vezi linii de atac care să încerce să meargă pe o linie a opoziției din interiorul guvernării. Din punctul meu de vedere, faptul că noi în comunicarea publică, partidele, eu am evitat asta și cred că ați văzut în toată această perioadă, potențăm conflicte, lansăm critici unii împotriva altora, crezând că în felul acesta vom recupera electoral sau vom fugi din zona de responsabilitate, nu ajută coaliția per ansamblu, nu ajută guvernul per ansamblu ca percepție de stabilitate, de cotă de încredere”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că din astfel de discuții publice nu vor câștiga decât „cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună”.

„Pentru că în condițiile în care vezi tot timpul știri, declarații, ce vom face, cum vom face, nu vezi o minimă responsabilitate, o minimă solidaritate politică care este absolut necesară în aceste lucruri, nu poți să te aștepți că cetățenii își vor acorda încrederea în noi în anii următori, ne vom recâștiga încrederea. Dacă noi nu ne respectăm între noi, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm înțelegerile și să existe un comportament principial, eu nu cred că cetățenii vor premia aceste comportamente. Și e păcat că câștigă cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Schimbarea premierului nu rezolvă problemele României”

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Premierul Ilie Bolojan a declarat că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL, dar a anunțat că o astfel de decizie urmează să fie tranșată „în perioada imediat următoare”, în contextul tensiunilor politice generate de măsurile de ajustare fiscală.

Într-un interviu exclusiv acordat G4Media, Bolojan a explicat că scăderea cotei de încredere este un efect previzibil atunci când un guvern adoptă măsuri cu impact economic negativ pe termen scurt, precum cele de consolidare fiscală.

„Când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică și inclusiv anumite creșteri de prețuri, nu te poți aștepta să îți crească cota de încredere. Asta se întâmplă peste tot în lume”, a spus premierul.

El a arătat că această scădere a încrederii publice se reflectă inevitabil și în dinamica internă a partidelor și a coaliției de guvernare, unde apare „tendința de a fugi din poza de responsabilitate” și de a căuta vinovați. În acest context, Bolojan a subliniat că problemele structurale ale României nu depind de numele premierului.

„Indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân”, a afirmat el.

Referitor la un eventual vot de încredere în PNL, liderul liberal a precizat că nu ar fi o premieră, amintind că a mai recurs de două ori la această procedură internă.

„În condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură”, a declarat Bolojan.

În ceea ce privește coaliția de guvernare, premierul a explicat că sprijinul politic se testează în mod natural prin mecanisme parlamentare, precum adoptarea proiectelor de lege sau angajarea răspunderii guvernului. El a adăugat că, în discuțiile din coaliție, nu a fost pusă problema schimbării premierului.

Ilie Bolojan a insistat că nu este atașat de funcție și că miza reală o reprezintă asumarea responsabilă a soluțiilor necesare pentru situația economică a României, chiar dacă acestea atrag critici.

„Cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitatea”, a conchis premierul.

