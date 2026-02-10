Ilie Bolojan despre sumele de transfer: „Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară”

Premierul a arătat că unele localități beneficiază de venituri semnificativ mai mari pe cap de locuitor, ca urmare a poziției geografice sau a moștenirii economice, în timp ce altele se află sub nivelul de bază necesar pentru funcționarea administrației locale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat: „În ceea ce privește sumele de transfer pe care va trebui să le hotărâm în următoarele săptămâni, o dată cu definitivarea bugetului, cred că trebuie să precizăm că se poate de clar câteva lucruri. (...) trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară, în care, creându-se un fond de echilibrare”, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.

Totodată, premierul a avertizat că posibilitatea Guvernului de a aloca fonduri suplimentare pentru transferuri este mult mai redusă față de anii anteriori, în condițiile în care anul în curs este unul de vârf al investițiilor publice.

„Capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer, care, ca anii trecuți, nu mai există. Asta pentru că și anul acesta va fi un an de vârf al investițiilor, pentru că avem PNRR-ul, avem peste 10 miliarde de euro pe care trebuie să-i absorbim până în luna august. Avem programele locale, care sunt cele prin CNI, Anghel Saligny, alte programe care sunt dezvoltate de ministere”, a spus Bolojan.

Acesta a exemplificat: „La CNI avem, cred că, 1200 de investiții începute, a căror cuantum general este de 12,5 miliarde. Dau cifre approximative. Dar noi alocăm 2,5 miliarde pe an. Deci, presupunând că n-am mai deschis de nicio investiție, ne trebuie 5 ani de zile să le terminăm pe cele care sunt începute”, adăugând: „Este lipsit de orice logică să mai deschizi investiții și să stai cu 1200 de investiții începute în diferite stadii și va trebui să ne concentrăm, așa cum am discutat și am convenit, să finalizăm investițiile care sunt în stadii avansate, pentru că altfel se degradează”.

Privind transferurile realizate de la nivel central la nivel local, șeful Executivului a mai spus: „Capacitatea guvernelor de a crește transferurile către autoritățile locale este foarte scăzută. În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. E vorba de aproximativ 80% față de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, care înseamnă aproximativ 50%”.

(sursa: Mediafax)