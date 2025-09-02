Bolojan: Reducerea personalului din administrația locală, diferită de la un județ la altul. Reforma, parte din angajamentul coaliției

Premierul a precizat că datele prezentate provin din raportările realizate de prefecți, pe baza informațiilor comunicate de primării, și că pot apărea erori în procesul de colectare.

„Dacă sunt erori, acestea nu se datorează Guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Prefecții au primit dispoziția să verifice și să corecteze datele”, a declarat Bolojan la Digi24.

Pentru a oferi o imagine mai clară, Guvernul a pus la dispoziție un instrument online: o hartă interactivă care arată distribuția reducerilor simulate pe județe, calculată în baza numărului maxim de angajați permis în funcție de populația localităților. În unele județe, cum este Galați, unde reducerea ar ajunge la 17%, s-a constatat că multe primării au personal supradimensionat.

Reforma administrativă, condiție pentru reducerea deficitului

Ilie Bolojan a subliniat că tăierea cheltuielilor publice este o măsură inevitabilă, având în vedere că România se confruntă cu un deficit de aproape 10% din PIB, echivalentul a circa 30 de miliarde de lei.

„Nu putem reduce deficitul doar prin creșterea veniturilor. Reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliției și trebuie aplicat. Sper ca toți partenerii din coaliție să respecte această înțelegere”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a atras atenția că, fără o reformă a administrației, pachetul fiscal ar fi incomplet. „Este anormal să creștem impozitul pe proprietate și banii să fie direcționați către salarii supradimensionate, în loc să fie investiți în dezvoltare”, a explicat Bolojan.

Posibilă creștere de TVA în toamnă

În privința TVA, premierul a anunțat că în luna octombrie se va face o analiză privind evoluția încasărilor.

„Dacă încasările la TVA vor evolua bine, se poate menține actualul nivel. Dacă nu, este posibilă o creștere de TVA”, a avertizat Bolojan.