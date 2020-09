Ingrid Iordache: Ajutorul oferit companiilor din HoReCa este o măsură pur populistă

Decizia guvernanților de a sprijini pe cei din sistemul HoReCa, oferind un ajutor pentru instalarea de panouri fotovoltaice, este o mutare insultătoare și populistă, afirmă Ingrid Iordache, liderul Clubului Tinerilor Umaniști.

Ingrid Iordache consideră că, în condițiile în care afacerile din domeniu au fost afectate puternic de criză și de epidemia de coronavirus, ajutorul oferit de Guvern este o măsură „convenabilă” pentru cei de la putere, nu una adaptată nevoilor agenților economici.

„E de-a dreptul scandalos sa pretinzi ca ajuți sistemul HoReCa doar prin oferirea unui minimis pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică! Sunt societăți care au fost nevoite sa plătească chiriile restaurantelor, sunt atâția agenți economici care au avut de suferit în acestă perioadă. Astfel de măsuri nu ii vor scoate din impas. Sa oferi acest ajutor de minimis fix in ziua moțiunii de cenzura și tot in ziua moțiunii de cenzura sa permiți intr-un final deschiderea restaurantelor in interior, mi se pare de-a dreptul o abordare populistă și insultătoare. Oamenii nu se vor mulțumi cu firmiturile aruncate de guvernanți. Avem nevoie de pragmatism și de masuri adaptate nevoilor romanilor, nicidecum in funcție de ce le convine celor de la putere”, a transmis Ingrid Iordache.