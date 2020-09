Iohannis a promulgat legea care permite românilor din diaspora să voteze timp de două zile la alegerile parlamentare din decembrie

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală care permite românilor din diaspora să voteze timp de două zile, sâmbătă și duminică, la alegerile parlamentare din decembrie.



Legea pentru organizarea alegerilor parlamentare din decembrie a fost modificată în comisiile de specialitate din Parlament, la începutul săptămânii. Inițial, amendamentul, propus de USR, a fost respins de Comisia juridică.



„Votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilei de sâmbătă, imediat anterioară datei votării", se arată în lege.



Mai mult, printre modificări se numără prelungirea perioadei de vot până la ora 23.59, însă doar pentru cei care la ora 21:00 se află în secție sau la coadă, în afara secției.



De asemenea, actul normativ prevede că alegătorii români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate vor putea să îşi exercite dreptul de vot pe liste electorale suplimentare şi la o altă secţie din circumscripţia de care aparţin, în cazul în care şi-au schimbat recent domiciliul.



Protecția sanitară în timpul alegerilor parlamentare:

Materialele de protecţie sanitară se asigură de Ministerul Sănătăţii, iar transportul şi distribuirea acestora se fac prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor. Pentru secţiile de votare din străinătate, materialele de protecţie sanitară se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.



La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, primarii asigură, cu sprijinul prefecţilor, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, igiena şi dezinfecţia localurilor de vot.



De asemenea, conform unei alte prevederi, a alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorităţile competente din ţara de reşedinţă nu permit, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, înfiinţarea de secţii de votare, atât în sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cât şi în afara acestora, acestea nu se organizează.



Alegerea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare:



Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.



Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea datei votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secţiilor de votare din străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul Biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.



Potrivit articolului 16, alin. 1 din Legea 208, poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a AEP, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.



Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează, mai stipulează actul normativ.

Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit Biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării, potrivit noilor reglementări.