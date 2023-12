Iohannis: Anul electoral 2024 ne va pune în fața unor opțiuni care vor marca destinul țării noastre

„Dragi români, pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an, reflectăm la ceea ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar și pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat împreună vremuri de adâncă încercare și profunde incertitudini. Cu război încă în desfășurare la granițele noastre, România a rămas o țară sigură, suntem membri ai NATO, avem cele mai mari garanții de securitate din istorie, și astfel fiecare dintre noi este apărat în fața oricărei posibile amenințări. Am reușit să meninținem o guvernare stabilă, care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educație, la sănătate, la infrastructură și administrație”, spune șeful statului.

Acesta arată că, la final de 2023, România are o economie robustă și și-a consolidat independența energetică.

„Finalul de an este și o bună ocazie pentru a privi spre viitor cu optimism și încredere. Avem un uriaș potențial de dezvoltare, iar anul electoral 2024 ne va pune în fața unor opțiuni care vor marca destinul țării noastre. De aceea, pentru a reuși să transformăm România în țara pe care ne-o dorim, este vital să ne exercităm dreptul de vot la toate rundele de alegeri care vor urma”, a adăugat Klaus Iohannis.

Președintele a urat tuturor românilor „un an nou cu sănătate, plin de bucurii și împliniri”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)