Iohannis: „Mă bucur să-l cunosc pe Donald Tusk”

„Foarte bucuros să-l cunosc pe prim-ministrul Donald Tusk și să-i urez bun venit înapoi la EUCO!”, a postat Iohannis pe X.

Președintele așteaptă „cu nerăbdare” să lucreze împreună cu Tusk pentru a aprofunda parteneriatul între România și Polonia, „pentru a consolida și mai mult Uniunea Europeană, flancul estic al NATO și pentru a sprijini Ucraina și Republica Moldova”.

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit joi la Bruxelles cu premierul polonez Donald Tusk în marja summitului Consiliului European.

Very glad to meet Prime Minister @donaldtusk and to welcome him back at #EUCO! Looking forward to working together to deepen the