Iohannis explică motivele criticilor PSD și USR referitoare la banii alocați primăriilor de către PNL

Criticile aduse de PSD și USR privind modul de alocare a banilor către primării este „expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo, la cheia banilor”, spune președintele Klaus Iohannis.

„Este mai nou un hobby al unora de a mă acuza, de a acuza guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor și a formării unui nou guvern. Eu sunt convins că Guvernul și premierul Cîțu fac toate lucrurile exact așa cum e legal și corect. Nu am niciun fel de emoții în această chestiune. Pe de altă parte, este clar că acum, în pragul iernii, anumite autorități au nevoie de sprijinul Guvernului și sunt convins că au fost făcute alocările respective. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil că este expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo, la cheia banilor, dar am discutat de mult niște chestiuni cu Florin Cîțu și am primit asigurări că aceste alocări vor fi făcute strict în corelare cu nevoile comunității autorității locale respective”, a declarat Klaus Iohannis.

Reacția șefului statului vine după ce PSD și USR au acuzat guvernul că a alocat bani doar primăriilor PNL.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că depune plângere penală pentru abuz în serviciu față de toți demnitarii implicați în decizia luată de Guvern, de alocare a de fonduri din Fondul de Rezervă, acuzând că banii au mers către primării conduse de PNL și UDMR.

Vicepreședintele USR Dan Barna îl critică pe Florin Cîțu pentru că nu a alocat fonduri și administrațiilor conduse de primari USR: „Să te răzbuni pe niște sute de mii de cetățeni ai României pentru că nu mai ai susținere în Parlament arată nu doar cinism, ci și o nedisimulată ticăloșie”

Mediafax