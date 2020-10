VIDEO. Iohannis, la INSP: Nu trebuie exagerat cu închiderea școlilor, copiii sunt în siguranță în școli

UPDATE. Principalele declarații: „Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat viziunea care s-a format aici. Acolo unde în anumite localități incidența pandemiei este mai mare, trebuie introduse restricții specifice. Despre restricții am vorbit destul de mult și am observat cu toții că descentralizarea deciziei privind restricțiile este bună și am convenit să se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente și mai corelate cu situația din fiecare localitate și fiecare județ. În acest fel vom putea să fim mai eficienți, vom putea lua mai repede deciziile care se impun și vom putea evita să luam restricții prea dure. Nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să fim conștienți că ne aflăm într-o situație deosebită. Am purtat o discuție mai lungă despre mască. Cam toți specialiștii sunt de părere că masca este extrem de utilă dacă vrem să nu avem o răspândire masivă a viruslui. Vom avea mai multe discuții despre unde și când vom purta masca. Recomand să purtați masca tot timpul când ieșiți din casă. Nu intenționez să revenim la starea de urgență. Există măsuri mai puțin dure. Sunt adeptul măsurilor preventive tip mască, tip distanță și trebuie să recunosc că evenimentele la care se adună multă lume și controlul devine mai greoi și vor trebui restricționate.”

„Nu trebuie exagerat cu închiderea scolilor, copiii sunt in siguranta in scoli, sa nu exageram cu aceste situatii. Copiii trebuie sa mearga la scoala sa invete, parintii trebuie sa-i trimita la scoala, ca sa mearga si ei sa lucreze. Din discuţia de azi nu a rezultat nevoia amânării alegerilor"

Știre inițială. Klaus Iohannis efectuează, vineri, la ora 13:00, o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), potrivit Administrației Prezidențiale.

La finalul vizitei, șeful statului va susține o declarație de presă.