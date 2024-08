Ionuţ Stroe: Dacă există o relaţie cu PSD la guvernare, nu înseamnă că Nicolae Ciucă ar putea fi de stânga

Întrebat într-o conferinţă de presă cum comentează o afirmaţie a premierului Marcel Ciolacu de marţi seara, conform căreia liderul PNL Nicolae Ciucă nu ar fi de dreapta, Stroe a afirmat că are mari semne de întrebare în legătură cu competenţele ideologice ale celor din zona de stânga, respectiv cu cele ale liderului PSD.



"Stau şi mă întreb în ce măsură este Marcel Ciolacu capabil să judece din punct de vedere ideologic persoane sau activitatea politică. Stau şi mă întreb, la fel, în ce măsură este el de stânga. Nu cred că în momentul de faţă Marcel Ciolacu este persoana care să judece din punct de vedere ideologic activitatea sau persoanele din afara PSD cu atât mai mult cu cât am mari semne de întrebare în legătură cu anumiţi reprezentanţi ai PSD care numai clasa de jos muncitoare n-o reprezintă, uitându-te la 'business-urile', afacerile, averile pe care le au. Aşa că opiniile domnului Marcel Ciolacu contează mai puţin, priviţi-le în cheie electorală", a explicat Stroe.



El a susţinut că are "mari semne de întrebare în legătură cu competenţele ideologice ale celor din zona de stânga şi ale lui Marcel Ciolacu", adăugând că, prin întreaga sa activitate politică, Nicolae Ciucă s-a detaşat ca fiind un om de dreapta.



"Nicolae Ciucă este preşedintele PNL, deja a căpătat o experienţă în această funcţie, a fost premierul acestei ţări. (...) Asta nu înseamnă că, dacă au existat compromisuri ideologice prin această relaţie cu PSD la guvernare, ar putea vreodată domnul Ciucă să fie de stânga. Nu. Agenda noastră comună a impus şi anumite măsuri, apropo de stânga sau dreapta, pe care le-am luat, dar lucrurile acestea au fost de comun acord cu partenerii social-democraţi şi pe noi ne-a unit guvernarea, în niciun caz ideologia", a evidenţiat Ionuţ Stroe.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi seara, la Gândul.ro, întrebat ce profil i-ar contura liderului PNL, Nicolae Ciucă, că el nu face profile, dar "cu Brătianu nu seamănă sigur". AGERPRES/