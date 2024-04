Bode a sesizat Curtea de Arbitraj a PNL după ce Iulian Dumitrescu și-a depus candidatura

„Secretarul general PNL a sesizat Curtea de Arbitraj în legătură cu situația creată urmare a depunerii candidaturii lui Iulian Dumitrescu”, au declarat sursele citate.

Curtea de Arbitraj a PNL este forul din interiorul partidului care are atribuții privind respectarea prevederilor Statutului, Codului Etic şi a Regulamentelor, păstrarea disciplinei şi a moralităţii în cadrul partidului.

Iulian Dumitrescu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită şi fals în declaraţii, a depus semnăturile şi dosarul de candidat pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova.

PNL Prahova a transmis miercuri că decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia.

În legătură cu dosarul penal care îl vizează, Iulian Dumitrescu susţine că are dreptul legal şi constituţional de a candida, colaborează cu instituţiile de cercetare penală, se consideră nevinovat şi aşteaptă o soluţie cât mai rapidă din partea Justiţiei.

„Intru în competiția electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună și cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârșit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viață mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulțumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar și în vremurile dificile. Îi aștept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulțumesc și continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a concluzionat Iulian Dumitrescu, candidatul PNL pentru încă un mandat în fruntea Consiliului Judeţean Prahova.

(sursa: Mediafax)