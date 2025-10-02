Kelemen Hunor: Stabilitatea coaliției nu e în pericol. PSD și PNL continuă să se înțeleagă

„Guvernul e foarte stabil. Coaliția e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înțeleg foarte bine. Au un exercițiu de trei ani, dacă nu mă înșel, de guvernare împreună. (...) Da, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înțeleg. Sigur că mai sunt niște discuții, aparent chiar conflicte, dar și ieri i-am văzut, pe rectificare, când ei s-au înțeles, atunci ceea ce am spus eu, sau ce a zis Fritz, nu mai avea o importanță foarte mare. Ne-au ascultat, au zis că aveți dreptate, dar... Au făcut așa. Până la urmă e treaba guvernului, dar am discutat în coaliție”, spune la EuropaFM Kelemen Hunor.

Liderul UDMR precizează că se referă la subiectul investițiilor.

„Cum facem să păstrăm investițiile publice, fiindcă, până la urmă, să tai cheltuielile, nu este o reformă sau să mărești taxele, nu este o reformă. Și dacă noi răcim economia, creștem inflația, reducem consumul - acum suntem în recesiune tehnică, 0,2-0,3% creștere economică, nu e creștere, e recesiune tehnică - e foarte posibil să avem o problemă reală anul viitor. Și atunci eu am susținut că investițiile trebuie păstrate, cu orice preț, fiindcă dacă și firmele românești care muncesc în zona de construcții, la investiții publice, închid poarta, disponibilizările sigur înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale, atunci vom avea o problemă. Dar, până la urmă, ei când s-au înțeles, nu mai era nicio discuție mai departe. Deci eu cred că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică, nu e nevoie de așa ceva în România.

El afirmă că dacă pachetul doi de reforme va fi declarat neconstituțional, „va fi un moment greu și va fi dificil să ieși în fața oamenilor”.

„Eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit. Să spui că n-ai reușit să rezolvi această nedreptate, care, cel puțin pentru marea majoritatea oamenilor din societatea noastră, înseamnă o nedreptate. (...) Deci atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil”, încheie Kelemen.

(sursa: Mediafax)