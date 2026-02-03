Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan scăderea taxelor locale: Limita de suportabilitate a fost depășită

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10%, și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor. Între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de guvern, primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Kelemen Hunor a subliniat că recunoașterea unei măsuri greșite nu este o slăbiciune a Executivului, ci o dovadă de maturitate.

„În momentul în care îți dai seama că există o nemulțumire, limita de suportabilitate a fost depășită. Un guvern poate să se întoarcă la decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor. O să scadă un pic veniturile la autoritățile locale, nu este afectat bugetul național și din acest punct de vedere eu cred că în acest moment este o soluție corectă”, a punctat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a criticat dur modul în care s-au calculat aceste creșteri, care au depășit orice estimare inițială.

„Această necesitate de a reduce deficitul bugetar ne-a expus și la decizii, hai să spunem, nechibzuite, sau măsuri care ne-au dus în această zonă, în această situație. Calea a fost nechibzuită. Da, fiindcă toată lumea se aștepta la o creștere de 70%. Poate că n-au fost făcute toate calculele, n-a fost timp, a apărut între Crăciun și Anul Nou, era presiunea pe primării să vină cu deciziile pe la sfârșitul anului și nu a existat o dezbatere. Da, eu eram convins că maxim cu 70% vor fi aceste creșteri și de foarte multe ori au fost creșteri peste 100, 150, 200, 250 de ori”, a conchis liderul UDMR.

Kelemen, despre prima zi de concediu medical neplătită: N-am înțeles raționamentul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că reglementarea potrivit căreia prima zi de concediu medical va fi neplătită nu este bună și nici nu știe de unde a apărut. Kelemen cere să nu se taie bani de la Educație.

Kelemen Hunor a fost întrebat, marți seara, la Digi 24, cum i se pare faptul că prima zi de concediu medical va fi neplătită.

„Nu e bună (reglementarea - n.r.). Nu știu de unde a apărut. Sincer. Ce să vă spun? Nu e bună. Și acest lucru trebuie schimbat. Nu e bună. Care-i raționamentul? Nu am înțeles. Ok. S-a întâmplat. Eu nu cred că am discutat despre acest lucru în coaliție, dar poate fi corectat. N-am înțeles eu raționamentul. Sincer. Ce să vă spun altceva?”, a răspuns Kelemen.

Despre faptul că profesorii vor revenirea la legea prin care norma didactică a fost majorată, Kelemen a spus că discuțiile trebuie purtate cu Ministerul Educației, dar el crede că poate să rămână așa cum e astăzi.

„Ceea ce am spus anul trecut, când am început discuțiile pe legea administrației... Educația nu trebuie să fie atinsă de această reglementare din administrație, fiindcă ei au făcut efortul anul trecut. E singura zonă și un pic din sistemul sanitar unde au făcut aceste reduceri. Deci eu sunt împotrivă să umblăm la Educație. Educația trebuie susținută. Educația trebuie să primească bani, inclusiv zona universitară. Și nu sunt de acord să mai umblăm, să mai reducem, să mai căutăm ce se mai poate face la Educație. Nu! La educație. Oricum există o subfinanțare. Oricum există o presiune foarte mare. Calitatea educațională e cum e. Acum nu vreau să intru eu în detalii statistice fiindcă nu am în fața mea toate hârtiile. Dar din punctul meu de vedere Educația trebuie lăsată în pace. Trebuie susținere și lăsată să facă ceea ce e de făcut în interior, privind conținutul învățământului. Nu mai trebuie să umblăm la instituții și la norma didactică și la alte chestiuni”, a mai spus Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)