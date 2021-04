Kelemen: Nu comentez criticile dinspre PNL spre USR. Am încredere în Voiculescu

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marți, că nu este treaba lui să comenteze criticile dinspre PNL spre USR și că are încredere în Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății. El spune că în momentele critice ar trebui să comunice cu mai multă empatie.

Kelemen Hunor a spus marți că se vede acum lipsa investițiilor din ultimii 30 de ani, acestea ducând la improvizații.

El a spus că nu este momentul unor schimbări în coaliția de guvernare, „preocuparea cea mai importantă este să salvăm vieți”.

Despre scandalul dintre PNL și USR, vicepremierul Kelemen a spus că nu e treaba lui să comenteze „criticile din PNL spre USR” și că are încredere în Vlad Voiculescu.

„Criticile din PNL spre USR nu le comentez. Nu este treaba mea. Am încredere în Vlad Voiculescu, am încredere că este în stare să gestioneze această situație. Am încredere că este în stare să gestioneze sistemul de Sănătate”, a mai spus Kelemen.

El îl sfătuiește pe ministrul Sănătății să comunice cu mai multă empatie, mai ales în momente critice.

„Apar momente critice și în momente critice ar trebui să comunice cu mai multă empatie. Deciziile trebuie să fie de o rapiditate ieșită din comun”, a mai declarat Kelemen Hunor.

El a mai spus că responsabilitatea menținerii lui Vlad Voiculescu în funcție este asumată de USR.