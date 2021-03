VIDEO + LIVETEXT. Klaus Iohannis: Starea de alertă va fi prelungită, iar circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme. Nu avem în vedere un lockdown de Paști

Președintele Klaus Iohannis susține marți, la ora 17:10, o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a avut o ședință de lucru, marți, la ora 15.00, cu premierul Florin Cîțu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, precum și cu miniștrii Alexandru Nazare, Lucian Bode, Attila Cseke, Vlad Voiculescu, Sorin Cîmpeanu și mulți specialiști, pentru a discuta despre siguranța în școli.

Principalele declarații: „Am avut mai multe discuții cu premierul și miniștri despre prioritățile și investițiile care trebuie începute. Am discutat despre investiții în spitale, dotarea spitalelor, crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru românii afectați de pandemie, despre școlile din România, școli sigure și sănătoase. Am discutat mult și despre proiecte pentru un mediu curat. Azi am avut o întâlnire mai specială, prividn școli sigure și sănătoase în România. Au participat premierul și mai mulți memebri ai guvernului. Discuțiile au vizat autorizațiile sanitare, de securitate la incendiu, vulnerabilitățile seismice, consolidarea fondului construit. Adevărul trist e că avem încă prea multe clădiri neautorizate sau neverificate în ultimul deceniu. Peste 40% din școli sunt în zone cu risc seismic ridicat. Eu și premierul ne dorim să găsim soluții, să facem pașii spre școlile sigure și sănătoase pe care ni le dorim. Am agreat ca prin alocările viitoare zona de infrastructură educațională să fie transformată într-o reală prioritate. În PNRR vor fi prevăzute fondurile necesare pentru demararea unor investiții majore în școli. Este absolută nevoie de revizuirea reglementărilor privind construirea, amenajarea și modernizarea școlilor. Ne-am uitat pe lista de normative, majoritatea sunt mai vechi de 10 ani. Lucrurile sunt deseori prea birocratizate, de aceea ne-am propus să simplificăm, să debirocratizăm întregul proces. Vreau să atrag atenția că cifrele din ultima săptămâna privind pandemia sunt îngrijorătoare, creșterea e evidentă, presiune pe secțiile ATI crește. Haideți să nu irosim ce am câștigat până acum prin campania de vaccinare. Campania merge foarte bine. Trebuie să avem grijă să nu ne înecăm la mal. Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână, iar restricțiile rămân în vigoare. Circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme, probabil de la orele 22:00. Nu avem în vedere un lockdown de Paști. ”