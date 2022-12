Victor Ponta: În “România lucrului bine făcut” legile sunt “ pentru prosti” !

"În “România lucrului bine făcut” sigur că legile sunt “ doar pentru proști” ! Iar educația este doar pentru cei care au bani - ca și sănătatea! Dar totuși - unii ar trebui sa fie rușinati să critice acum; sau măcar să aibă decența să spună “și noi am fost proști când am crezut pe cineva în campania electorală și am votat” ! În 2014 Educația a primit 4% din PIB în Bugetul Guvernului “Ponta” ; dupa care a venit candidatul Klaus Iohannis și a promis că “scapă țara de PSD” și dă 6% din PIB pentru “România EDUCATĂ”! Suntem în 2023 și, prin voința Președintelui Iohannis ales de “unii”, avem PSD la Guvernare ( ceea ce nu e rău) și un Buget la Educație de 2.1 % din PIB ( ceea ce este foarte rău - și un Ministru al Educației parașutat direct de la Cotroceni)! Cei care s-au lăsat păcăliți atunci pot să critice acum ; dar trebuie totuși să înceapă cu “ne pare rău că ne-am lăsat prostiți în asemenea hal” ! E corect sau greșesc?", transmite Victor Ponta pe contul oficial de Facebook.