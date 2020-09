Liberalii s-au turnat între ei la DNA. Cazul Chițac versus filiala PNL Constanța

Senatorul de Constanța Vergil Chițac a avut, de-a lungul timpului, o relație dificilă și controversată cu organizația PNL Constanța. După ce, practic, i-a forțat mâna lui Gheorghe Dragomir, fostul președinte al Organizației PNL, să-l introducă în sondajele de opinie pentru primăria municipiului de la malul mării, Vergil Chițac a defășurat un război pe față în anul 2017 cu conducerea organizației locale. Totul culminând cu o plângere penală depusă la DNA împotriva liderilor de atunci ai PNL Constanța, mulți dintre ei aceeași oameni care astăzi muncesc să-l scoată primar pe Chițac.

Ce scria Chițac în plângerea penală

“Subsemnații Vergil Chițac și Victor Constantin, în completarea plângerii penale înregistrate la DNA, formulăm precizări în referere la competența de soluționare a plângerii penale.

Astfel, plângerea penală a fost formulată împotriva numiților: Gheorghe Dragomir, ce deținea funcția de Președinte al Filialei Constanța al Partidului Național Liberal, la momentul formulării plângerii penale și al sesizării DNA; Boroianu Robert Aurel, deputat, ce deținea funcția de trezorier al Filialei Constanța al Partidului Național Liberal la momentul formulării plângerii penale și al sesizării DNA. În prezent este Secretar General al Filialei Constanța al Partidului Național Liberal, urmare a procesului electiv, contestat de subsemnații sub toate aspectele; Muschină George, ce deținea calitatea de candidat la funcția de Președinte al Organizației Municipale Constanța al Partidului Național Liberal, la momentul formulării plângerii penale și al sesizării DNA. În prezent este Președinte al Organizației Municipale Constanța al Partidului Național Liberal, urmare a procesului electiv, contestat de subsemnații sub toate aspectele; Septimiu Bourceanu, ce deținea funcția de Secretar General al Filialei Constanța al Partidului Național Liberal, la momentul formulării plângerii penale și al sesizării DNA. În prezent este Prim-vicepreședinte al Filialei Constanța al Partidului Național Liberal Liberal, urmare a procesului electiv, contestat de subsemnații sub toate aspectele.”

A contestat alegerile interne din Constanţa și a plecat din partid

În aprilie 2017 liberalii constănțeni își alegeau conducerea, într-un context tensionat generat de înfrângerea la alegerile parlamentare din decembrie 2016. A fost nevoie de două ședințe, pentru că la prima nu a fost cvorumul necesar. Noul președinte ales, singurul candidat prezent la ședință, a fost consilierul județean George Muhscină. Totul se întâmpla pe fondul contestațiilor lui Chițac.

Vergil Chițac și echipa lui au lipsit de la alegeri, au contestat în instanță calendarul alegerilor și au acuzat conducerea județeană de “blat cu PSD-ul”. Chițac ceruse organizarea pe 8 aprilie 2017 a alegerilor municipale, el fiind la Berlin în data de 31 martie cu treabă la Adunarea Parlamentară a NATO. El a solicitat conducerii naţionale a PNL să suspende alegerile interne până la instaurarea unei conduceri interimare la Constanţa.

Orban: O dezertare neașteptată din partea unui om cu pregătire militară

În toamna anului 2017, Vergil Chițac a plecat din PNL. Nu înainte să facă plângerea penală împotriva celor care l-au ajutat în campania electorală din 2016. Plecarea amiralului l-a surprins pe președintele PNL Ludovic Orban, care a luat apărarea oamenilor din organizația PNL Constanța și care a spus că niciodată Vergil Chițac nu l-a anunțat despre intenția de a părăsi partidul.

Iată ce a spus Orban, în 2017, despre situația din PNL Constanța: „Nu ştiu. Interesant că s-a petrecut în perioada verii, probabil sezonul estival a avut consecinţe şi a provocat diferite mutaţii. Nu vă pot da răspuns la întrebare, voi avea o discuţie cu conducerea PNL Constanţa şi vom vedea exact despre ce este vorba, dar eu nu cred că trebuie să îi tragi de urechi pe cei care muncesc, care sunt în dispozitivul partidului, pentru unii care pleacă de pe câmpul de luptă. Nu mă asteptăm la un om cu pregătire militară, care e contraamiral, să fugă de pe câmpul de luptă acum, când începe cea mai grea bătălie cu PSD şi cu ciracii lor. Nu cunosc niciun motiv”.

Orban a mai susţinut că a discutat cu Vergil Chiţac, dar că acesta nu l-a informat despre decizia de a părăsi partidul: „Am avut o discuţie cu domnul senator, urma să ne vedem, am auzit şi eu ca şi dumneavoastră de acest demers. El are în spate încrederea care i-a fost acordată de cetățeni atât la alegerile pentru Primăria Constanţei, când a fost candidatul PNL şi mai avea puţin şi ieşea primar. De asemenea, acum ca senator a fost învestit cu votul cetătenilor români din Constanţa care i-au acordat încrederea să ducă la bun sfârşit un mandat de senator, să îi reprezinte în Parlamentul României. E un act de dezertare fată de aceşti oameni care au avut încredere în el şi care l-au votat că şi senator al PNL”.

A catalogat PNL drept un partid fracturat, care nu joacă mize mari

Într-un interviu din 2016, când era candidatul PNL pentru Primăria Municipiului Constanța, Chițac vorbea despre colegii lui în termeni destul de duri: „Eu nu pot să neg că nu exista un partid oarecum fracturat, în care erau mai mulți poli de putere, puțin incoerent și nu ne făcea decât rău lucrul ăsta, pentru că și dumneavoastră ați sesizat, era foarte ușor de sesizat. Nu știu ce să spun de ce nu au obținut până acum peste 15%, poate că nu au avut concepția de partid care să joace la miză mai mare, poate că, sau în același timp, au fost și niște defecțiuni organizatorice”.

Mai mult, amiralul era nemulțumit de fuziunea dintre PNL și PDL, proaspătă atunci, despre care spunea că poate era mai bine să fi fost testată. Mai mult, el oferea un orizont, 2017, dar nu era deloc clar dacă se referea la finalizarea fuziunii sau la momentul la care aceasta s-ar fi demolat: „Când am apărut, eu orgoliile erau legate, și vedeți că și acum sunt, la nivel național, nu le putem eluda, sunt legate de fuziunea aceasta dintre PDL și PNL, care are ca orizont 2017 (…) Până când asperitățile astea nu dispar, durează. De altfel, nu vedeți că în România nu au rezistat alianțele astea?”

S-a cerut candidat PNL în 2016