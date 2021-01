Lider PNL: Orban trebuie să plece. Există o echipă reformistă în interiorul PNL

Foto: Facebook

Ludovic Orban trebuie să plece de la conducerea PNL, pentru că a condus discreționar partidul, iar în interiorul formațiunii există o grupare reformistă care își dorește primenirea PNL, spune secratrul general al PNL, Robert Sighiartău.

„Orban trebuie să plece. Spun asta pentru că PNL a pierdut alegerile generale. Din păcate, noi nu am reușit să vem o discuție privind aceste alegeri și nu am făcut o analiză. La alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi. Cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul unor colegi în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice”, spune la Digi24, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

El spune că PNL a fost condus „discreționar”.

„În ultimul an, din păcate, partidul a fost condus discreționar de către președintele partidului. Am spus că nu e cazul să deschidem acest subiect pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut. E clar că trebuie să discutăm în interiorul partidului și să alegem la congres, care va avea loc în iunie sau în toamnă, o echipă care poate să aducă PNL pe primul loc”, adaugă secretarul general al PNL.

De asemenea, el spune că există o „grupare reformistă” în interiorul PNL.

„Deocamdată există o echipă, o grupare reformistă în interiorul partidului, condusă de oameni cu rezultate care își dorește primenirea PNL - Emil Boc, Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă, Florin Roman, Alina Gorghiu și mulți alții, și generația tânără care își dorește o altă echipă și o altă abordare cu privire la conducerea partidului”.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale. Declarațiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

„I s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”, a afirmat Rareș Bogdan.

(sursa: Mediafax)