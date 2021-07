Lider USR PLUS: Premierul Cîțu a primit voturile de la această coaliție. Nu este un vot în alb

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Regulile trebuie să fie respectate - trebuie să vedem o evaluare și să avem o discuție, spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, depre o eventuală remaniere a unor miniștri USR PLUS: „Premierul Cîțu a primit voturile de la această coaliție. Nu este un vot în alb”.

„Au tot circulat știri pe surse în toate părțile. Am discutat de acum câteva luni, de când am avut prima criză în coaliție, creată chiar de modul de acțiune a premierului Cîțu, că poziția noastră este foarte clară și fermă când vine vorba de miniștrii USR PLUS - regulile trebuie să fie respectate, trebuie să vedem o evaluare și să avem o discuție cu partidul care a propus ministru. Așa funcționează o coaliție. Până la urmă, premierul Cîțu a primit voturile de la această coaliție. Nu este un vot în alb. Nu i-am dat un vot și i-am zis: fă-ți un cabinet și joacă-te cu țara. Nu, este un program de guvernare, o structură a cabinetului”, spune Ionuț Moșteanu, la Antena 3, întrebat despre o posibilă remaniere a unor miniștri USR PLUS.

Potrivit unor informaii apărute în spațiul public, premierul Florin Cîțu itenționează să remanieze și unii miniștri USR PLUS.

Referitor la remanierea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, liderul deputaților USR PLUS spune: „Cred că premierul Cîțu trebuie să prezinte totuși o evaluare clară, concretă, să nu pară o răfuială politică, pentru că, vedem, sunt alegeri și am fim dezamăgiți să vedem la un moment dat că guvernul e folosit în meciul intern din PNL. Sper să nu fie lucrul acesta”, conchide Moșteanu.

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a transmis la Palatul Cotroceni propunerea de revocare a lui Nazare: „Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției, am transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor”.

„Domnul ministru a avut posibilitatea să își dea demisia, a preferat să fie revocat. Totți liderii coaliției au fost informați de marți după-amiaza”, a precizat Florin Cîțu.

Acesta a vorbit și despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

„În ceea ce privește motivele, am făcut o evaluare la șase luni de zile, sunt mai multe lucruri, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanțelor”, a spus premierul, care a adăugat că este vorba de proiecte importante pentru atragerea fondurilor europene și eliminarea evaziunii fiscale.

Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de revocare din funcția de ministru de Finanțe a lui Alexandru Nazare.

(sursa: Mediafax)