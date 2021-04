Liderii PNL: Voiculescu a făcut zdrențe Guvernul. Cine îl atacă pe premier pleacă acasă

Liberalii au făcut, ieri, scut în jurul premierului Florin Cîțu, acesta din urmă beneficiind de sprijinul total al partidului pentru rămânerea în funcție. Asta, în ciuda faptului că cei de la USR-PLUS și-au menținut mesajul de forță, prin care cer demiterea lui Cîțu, pentru continuarea guvernării în aceeași formulă de Coaliție. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis partenerilor de guvernare că Vlad Voiculescu “a făcut zdrențe” Executivul și a amenințat că este foarte posibilă demiterea unui alt ministru de la USR-PLUS care l-a atacat pe premier. Este vorba despre deținătorul portofoliului Transporturilor, Cătălin Drulă.

”Decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu este salutară! Am rugat de două ori în ședința coaliției ca cei de la USR-PLUS să-l schimbe pe Vlad Voiculescu. Guvernul a fost făcut zdrențe din cauza lui Vlad Voiculescu, a fost o catastrofă de management, iar premierul nu se poate schimba când un partiduleț are mofturi”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul ședinței interne a PNL care a avut loc cu doar câteva ore înainte de reuniunea Coaliției, în cadrul unei prime ședințe care are drept scop încheierea războiului dintre liberali și progresiști.

În spatele ușilor închise, premierul Florin Cîțu s-a arătat extrem de nervos, precizând că “Să fie clar. Guvernul are un singur premier, nu există miniștri evaluați de USR, UDMR, PNL, ci de premier. Vlad Voiculescu a administrat foarte prost ministerul, nu au fost făcute nici măcar bugete”. Iar Cîțu nu l-a uitat nici pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a catalogat, în cadrul unui interviu, la finalul săptămânii trecute, ca fiind un “zombie politic. “ În cazul Drulă, dacă data viitoare se mai întâmplă, iau imediat o decizie, fără să mai întreb pe nimeni. Nu poți fi în același timp și la guvernare, dar și în opoziție. În cazul în care vor mai exista astfel de derapaje, atunci vor fi luate măsuri”, ar fi spus Florin Cîțu, în ședința PNL.

Progresiștii spun că România nu e Coreea de Nord sau Iran

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost și mai tranșant. “În momentul în care un ministru îşi atacă un coleg, cu atât mai mult premierul, înseamnă că nu mai vrea să facă parte din guvernul respectiv. Este total nefiresc, profund dăunător pentru funcţionarea unei instituţii fundamentale să îşi permită unul sau altul să dea declaraţii împotriva premierului. Cum să colaboreze un ministru cu premierul dacă îl atacă public? Ţine de logica de funcţionare a guvernării. În momentul în care un ministru îl atacă pe premier, trebuie să plece acasă. Exact în logica constituţională aplicată şi în cazul ministrului care a fost revocat", a precizat acesta.

În replică, deputatul USR Iulian Bulai, a ținut să sublinieze că, fără Cătălin Drulă, nu există USR la guvernare. “Cătălin Drulă nu pleacă nicăieri. Nu se poate guvernare cu USR-PLUS fără Cătălin Drulă. Este un ministru performant, un om care a livrat, care şi-a suflecat mânecile şi a început lupta cu mafia. România este o democraţie din UE, nu este nici Coreea de Nord, nici Iran, Azerbaidjan sau alte state din lumea a treia. Pot exista opinii divergente, critici, nuanţe în anumite abordări, dar aceste lucruri fac parte din exerciţiul democratic. De aceea, noi suntem orientaţi spre soluţii. Vom merge la şedinţa Coaliţiei şi sperăm să ieşim din această criză lăsând la o parte aceste ameninţări care toarnă gaz peste foc”, a precizat USR-istul.

Ședință de Coaliție pentru tragere de timp, în așteptarea unui semn de la Cotroceni

La închiderea ediției, reprezentanții conducerilor PNL, USR-PLUS și UDMR se aflau într-o primă ședință exploratorie de Coaliție, în încercarea de a detensiona lucrurile. Însă cele două tabere au intrat la aceste discuții pe poziții diametral opuse. Liberalii, care sunt sprijiniți și de UDMR, nici măcar nu iau în calcul posibilitatea ca Florin Cîțu să demisioneze sau să fie demis de la conducerea Executivului. De cealaltă parte, însă, USR-PLUS, prin Dan Barna și Daniel Tudorache, a intrat la negocieri cu mesajul ferm: fără Cîțu prim-ministru.

Surse politice au precizat că, deși ședința de aseară era una importantă, nu se preconiza, ca la finalul ei, să fie comunicate decizii tranșante cu privire la continuarea sau nu a participării USR-PLUS la această Coaliție de guvernare. Urmează, spun sursele citate, alte întâlniri ce vor avea loc în cursul acestei săptămâni sau chiar a săptămânii viitoare, părțile beligerante așteptând și semnalul președintelui Klaus Iohannis, care, până în prezent, lipsește cu desăvârșire.

O altă problemă cu care se confruntă cei de la USR-PLUS este, însă, că, odată cu fuziunea dintre cele două partide, devenind o singură formațiune politică, nu ar mai trebui respectat algoritmul stabilit la înființarea Coaliției. Mai exact, Ministerul Sănătății revenise PLUS, partid care nu mai există, el fiind una cu USR. Astfel că facțiunea condusă de Dacian Cioloș, care l-a propus pe Vlad Voiculescu ministru, nu ar mai avea exclusivitate să nominalizeze un succesor al ministrului demis. Zilele acestea, din partea PLUS era vehiculat numele actualului secretar de stat Ioana Mihăilă, însă și cei din USR l-au vehiculat pe deputatul Adrian Wiener.

La ora închiderii ediției, ședința Coaliției era în plină desfășurare.